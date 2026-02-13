Rusia confirma que habrá una nueva ronda de contactos con Ucrania y EEUU el 17 y 18 de febrero en Ginebra

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó que Vladimir Medinski encabezará la delegación de Rusia en la próxima serie de negociaciones a celebrarse en Ginebra, tras liderar en 2025 conversaciones anteriores en Estambul que no lograron poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022 por decisión del presidente Vladimir Putin. Según informó el medio, Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunirán de forma trilateral los días 17 y 18 de febrero, en un intento de avanzar en un acuerdo sobre la situación en Ucrania.

De acuerdo con la información publicada, esta será la tercera ocasión en que representantes de los tres países mantendrán un encuentro formal, después de dos reuniones previas realizadas en Emiratos Árabes Unidos. Las anteriores rondas de diálogo se centraron en cuestiones humanitarias y permitieron alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev para intercambiar a más de 300 prisioneros de guerra. Ese acuerdo marcó el primer canje significativo de este tipo en casi cinco meses, aunque hasta ahora no se han registrado avances sustanciales en el ámbito político según reportó la misma fuente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya había indicado a principios de semana que aceptó una propuesta de Washington para retomar las conversaciones como parte de una nueva ronda diplomática. Zelenski puntualizó que el eje central de las conversaciones será el futuro de los territorios ubicados en el este y sureste de Ucrania, zonas actualmente bajo ocupación rusa. Además, detalló que la agenda incluye una propuesta estadounidense para establecer una zona franca en la región del Donbás. Según lo relatado por el medio, la idea consiste en crear un área en la que se permita el comercio libre y que funcione como una franja de separación entre las fuerzas en conflicto.

El anuncio de Moscú sobre la sede y la fecha de la reunión se produjo poco después de que Zelenski revelara los temas principales que abordarían las partes implicadas. Peskov había anticipado previamente que los contactos se desarrollarían la próxima semana, pero no había dado más precisiones. El medio expuso que la propuesta de Washington busca explorar alternativas para establecer condiciones que faciliten la resolución de la disputa territorial, un asunto que permanece sin solución efectiva desde el inicio de la invasión rusa.

Hasta el momento, los acercamientos diplomáticos celebrados en suelo neutral no han permitido resolver las diferencias fundamentales entre Rusia y Ucrania respecto al estatus de los territorios ocupados ni sobre el diseño de estructuras futuras en la región. El acuerdo sobre el intercambio de prisioneros representó un avance en cuestiones humanitarias, pero las negociaciones políticas no registraron progresos, consignó el medio.

Las autoridades rusas destacaron la importancia de la participación estadounidense en el proceso, asegurando que el formato trilateral resulta clave para abordar propuestas concretas. La iniciativa para crear una zona franca en Donbás aparece como uno de los puntos novedosos dentro de las conversaciones. De acuerdo con el medio, las delegaciones involucradas se preparan para analizar a fondo esa propuesta, junto a otros asuntos pendientes relacionados con los territorios bajo control ruso.

La comunidad internacional sigue con atención estas gestiones diplomáticas, ya que los resultados de la nueva ronda negociadora podrían marcar el rumbo de futuros contactos y del desarrollo de la crisis en Ucrania, según el medio. La última vez que las partes discutieron en un marco multilateral, la conversación se centró en la liberación de prisioneros y en construir medidas de confianza, sin lograr acuerdos duraderos sobre los temas políticos y territoriales.

El anuncio de la fecha y el lugar del próximo encuentro llega en un contexto de renovadas expectativas sobre la posibilidad de avances concretos. Los asistentes, según detalló el portavoz del Kremlin, tratarán tanto propuestas como las preocupaciones que han dificultado un acuerdo integral, incluyendo el futuro de las regiones controladas por Moscú y el marco de seguridad en el área del Donbás.

La cita en Ginebra reunirá a representantes de los tres países tras las conversaciones previas de Emiratos Árabes Unidos y los intentos diplomáticos que, de momento, no han alcanzado consensos perdurables respecto a la integridad territorial ucraniana ni sobre fórmulas para la coexistencia en zonas bajo disputa, reportó el medio. Las discusiones que tendrán lugar en la ciudad suiza servirán para explorar nuevos acercamientos que tengan el potencial de modificar las dinámicas del conflicto y de instaurar mecanismos que favorezcan tanto a la población civil afectada como a la estabilidad regional.