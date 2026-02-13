Muere una enfermera en la India tras un mes contagiada por el virus Nipah

Nueva Delhi, 13 feb (EFE).- Una enfermera falleció en el estado de Bengala Occidental, en el este de la India, tras permanecer un mes hospitalizada a causa del virus Nipah, según informaron fuentes médicas citadas por la prensa india.

La enfermera de 25 años falleció ayer en un hospital tras complicaciones derivadas de la infección por el virus, lo que supone la primera muerte relacionada con el nipah en Bengala Occidental en la historia reciente, según fuentes del Ministerio de Salud citadas por la cadena India Today.

La fuente aclaró que aunque la muerte no puede atribuirse enteramente al virus, la infección desencadenó complicaciones que llevaron a su deterioro.

La sanitaria se encontraba en estado crítico desde mediados de enero en un hospital privado de la localidad de Barasat, donde trabajaba. Junto a ella, otro enfermero dio positivo por el virus en enero, aunque logró recuperarse y recibió el alta la semana pasada, según los medios locales.

Tras la detección de ambos casos, las autoridades sanitarias aislaron y realizaron pruebas a más de 120 personas que habían estado en contacto directo con los pacientes, resultando todos los test negativos.

El virus Nipah es transmitido de animales a humanos y puede causar desde problemas respiratorios graves hasta encefalitis mortal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el pasado 6 de febrero el fallecimiento de otra persona por este virus en el vecino Bangladés, país que registra brotes recurrentes vinculados al consumo de savia de palmera contaminada por murciélagos fruteros.

Desde diciembre de 2025, el Ministerio de Salud de la India solo ha notificado oficialmente estos dos casos en Bengala Occidental, y ha desestimado el peligro de un posible brote.