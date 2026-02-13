Agencias

Modi felicita al BNP, ganador de las elecciones en Bangladesh

que ha ganado las elecciones generales celebradas en la víspera en el país asiático al obtener, según datos preliminares, 212 escaños frente a su competidor, la alianza formada por el partido islamista Jamaat-e-Islami y el Partido Nacional Ciudadano (NCP), que se quedaría con 74 representantes en el Parlamento.

"Transmito mi más sincera enhorabuena a Tarique Rahman por haber llevado al BNP a una victoria decisiva en las elecciones parlamentarias de Bangladesh. Esta victoria demuestra la confianza del pueblo de Bangladesh en su liderazgo", ha señalado en redes sociales,

El jefe del Ejecutivo indio ha asegurado que su país continuará "apoyando a un Bangladesh democrático, progresista e inclusivo" y ha manifestado que espera "con interés" trabajar con las autoridades bangladesíes para "fortalecer nuestras relaciones multifacéticas y promover nuestros objetivos comunes de desarrollo".

Antes, el embajador de Estados Unidos en Daca, Brent Christensen, ha transmitido también su felicitación en un breve mensaje en X, donde ha destacado la "histórica victoria" del BNP. Además, ha declarado que la Administración de Donald Trump espera "colaborar" con el nuevo Ejecutivo en aras de alcanzar "los objetivos compartidos de prosperidad y seguridad para ambos países".

