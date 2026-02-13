La selección española abrirá y cerrará con Inglaterra la Liga de Naciones

El grupo dirigido por Luis de la Fuente disputará sus dos últimos partidos de la fase inicial de la Liga de Naciones 2026-2027 pocos meses después de haber participado en el Mundial conjunto de Estados Unidos, Canadá y México. Según informó el equipo nacional masculino de fútbol, la selección española cerrará la serie de encuentros en su estadio ante Inglaterra el 15 de noviembre, enfrentando tanto en el debut como en el cierre a este adversario que parte como el de mayor exigencia en el grupo.

La Real Federación Española de Fútbol detalló, según consignó el medio, que el primer duelo está programado para el sábado 26 de septiembre, fecha en la que el equipo español recibirá a los ingleses en el que será su primer partido oficial tras su participación en el Mundial. Tras ese encuentro, España se medirá tres días después, el martes 29 de septiembre, a Croacia, en un estreno de local que implica un desafío adicional por el historial competitivo del conjunto balcánico, explicó el combinado nacional.

La segunda ventana internacional está agendada para octubre. Según reportó el equipo nacional, el sábado 3 de octubre España desempeñará otro partido en casa, esta vez frente a la selección de Chequia. Luego, los españoles viajarán para disputar el martes 6 de octubre el encuentro de vuelta ante Croacia, nación que en ediciones recientes se ha consolidado como rival incómodo en torneos de selecciones mayores.

El calendario publicado por la selección también confirma que la última ventana fijada para noviembre comenzará el jueves 12, cuando el combinado español visite a la escuadra checa. Tres días después, el domingo 15, el equipo nacional concluirá la fase de grupos con la recepción de Inglaterra en su estadio, en un enfrentamiento que podría ser determinante para la clasificación.

La estructura del calendario responde a un sorteo oficial celebrado recientemente, en el cual España, subcampeona vigente de la Liga de Naciones, quedó encuadrada junto a Inglaterra, Croacia y Chequia. El medio informó que el sorteo dejó emparejamientos que sitúan a la selección ante equipos que han mostrado consistencia y capacidad de competir al máximo nivel continental.

De acuerdo con la información publicada por el equipo nacional, los primeros y últimos compromisos frente a Inglaterra no solo significan choques ante el teórico rival principal del grupo, sino que adquieren una relevancia extra al celebrarse justo después de la cita mundialista, lo que posiciona al equipo español en un contexto de máxima exigencia.

En comparación con ediciones anteriores, el cuadro dirigido por Luis de la Fuente afronta una fase de grupos que comprende enfrentamientos consecutivos de alto nivel, destacando el doblete ante Inglaterra y los desafíos ante Croacia y Chequia. Según reiteró la Real Federación Española de Fútbol, la preparación y el desarrollo de la plantilla tras el Mundial forman parte central de la planificación para estos seis encuentros que definirán el futuro de España en la competición europea.