La Seguridad Social perdió una media de 47.319 afiliados extranjeros en enero

La afiliación media de extranjeros a la Seguridad Social bajó en enero en 47.319 cotizantes, un 1,5% menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.038.158 ocupados, cerca de máximos, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha indicado que este descenso está en línea con la tendencia negativa de los meses de enero.

En el último año, la afiliación media de extranjeros se ha incrementado en 195.129 cotizantes (+6,8%), mientras que respecto a enero de 2022, con la reforma laboral ya vigente, el aumento alcanza los 800.000 cotizantes.

El colectivo de extranjeros representaba en enero el 14,1% del total de cotizantes del sistema, seis décimas más que un año antes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el número de ocupados extranjeros aumentó en 23.309 personas en enero, hasta situarse en 3.158.890 afiliados.

"El año 2026 comienza con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nacidos en otros países. Son personas que trabajan, emprenden, cotizan y contribuyen a sostener sectores clave de nuestra economía. Sólo en el último año, son casi 200.000 afiliaciones más, reflejo de una realidad que forma parte del presente y del futuro de nuestro país", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))