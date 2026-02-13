La jugadora de balonmano Nicole Wiggins, nueva embajadora de Iberdrola

En sus primeras declaraciones tras unirse al programa, Nicole Wiggins enfatizó que su papel como embajadora representa un impulso adicional en su carrera, afirmando que quiere motivar a más mujeres y jóvenes a alcanzar sus metas deportivas. Este enfoque se enmarca en el programa 'Embajadoras Iberdrola', que, conforme anunció Iberdrola en un comunicado del viernes, agrupa a 35 referentes del deporte femenino español con el objetivo de aumentar la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en el ámbito deportivo.

Según informó Iberdrola, Nicole Wiggins, jugadora de balonmano, pasa a formar parte de un selecto grupo en el que ya figuran nombres destacados como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Sofía Val y Paula Badosa. El medio explicó que las integrantes del programa comparten la misión de derribar barreras y fomentar modelos a seguir que animen a nuevas generaciones de deportistas femeninas a seguir sus pasos.

Iberdrola detalló que el nombramiento de Wiggins responde a su evolución profesional en los últimos años, destacándose por su desempeño como portera en el KH-7 Granollers, club al que se sumó en 2019. Durante sus cuatro temporadas con la entidad, la jugadora no solo consolidó su posición, sino que también fue llamada a reforzar a la selección nacional en el Europeo de 2022, tras las lesiones de las porteras titulares Silvia Navarro y Mercedes Castellanos.

Durante ese campeonato continental, Wiggins asumió un papel fundamental en el equipo nacional, conocido como las 'Guerreras'. Además del Europeo, participó activamente en los Juegos Mediterráneos de Orán 2022, torneo en el cual el equipo español obtuvo la medalla de oro, según consignó el comunicado de la compañía. En ambos escenarios, su actuación reforzó su reputación y evidenció el progreso del balonmano femenino español.

En sus palabras, facilitadas por Iberdrola, Wiggins consideró que el respaldo de la empresa al deporte femenino representa un proceso transformador: “El deporte femenino es un diamante en bruto e Iberdrola es una de las pocas empresas que se atreve a pulirlo, como demuestra el impulso que, desde hace una década, da a muchísimas deportistas”, expresó la jugadora. Además, señaló que la apuesta de Iberdrola y el trabajo de los profesionales deportivos están superando obstáculos que históricamente limitaron la carrera de las mujeres, permitiendo que las deportistas puedan centrar su atención en rendir dentro de sus disciplinas.

El medio detalló que la iniciativa busca promover la igualdad y ofrecer referentes sólidos para la juventud, al tiempo que destaca el papel de la empresa en la promoción de la excelencia deportiva femenina. Las embajadoras actúan como portavoces del deporte femenino tanto en competiciones como en intervenciones públicas, amplificando su alcance en la sociedad y reforzando el compromiso institucional con la igualdad de género.

El salto de Nicole Wiggins al programa Embajadoras Iberdrola la sitúa junto a algunas de las principales figuras de la élite nacional, consolidando su posición no solo como deportista de alto rendimiento, sino también como ejemplo de superación y liderazgo. Según publicó Iberdrola, este tipo de acciones tiene como propósito acelerar la evolución del deporte femenino español y dotar de mayor visibilidad a las mujeres que contribuyen al desarrollo de disciplinas históricamente dominadas por los hombres.

La inclusión de Wiggins en esta selección de embajadoras reafirma el compromiso del programa con el reconocimiento de trayectorias que, además de sus logros en el terreno de juego, aportan una dimensión social y motivadora para la audiencia más joven. De acuerdo con Iberdrola, esta decisión forma parte de una estrategia sostenida que busca, desde hace más de diez años, igualar las oportunidades en el deporte y potenciar el talento femenino en España.