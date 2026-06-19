Oposición de Zimbabue rechaza el primer aval legislativo a alargar el mandato presidencial

Harare, 19 jun (EFE).- Los principales partidos políticos de la oposición de Zimbabue y grupos de activistas rechazaron este viernes un proyecto de ley para extender el mandato presidencial de cinco a siete años, aprobado el jueves en primera vuelta en la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento).

El exministro de Finanzas y líder del Foro de Defensores de la Constitución (CDF), Tendai Biti, expresó a EFE su oposición al Proyecto de Ley de Enmienda Constitucional N.º 3, que permitiría al actual presidente, Emmerson Mnangagwa, permanecer en el poder hasta 2030.

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"La Constitución de Zimbabue pertenece al pueblo de Zimbabue, y cualquier intento de manipularla para intereses políticos mezquinos constituye un ataque contra los logros democráticos alcanzados tras décadas de sacrificio", dijo Biti.

También en declaraciones a EFE, el líder del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Douglas Mwonzora, manifestó su desaprobación al considerar que se trata de "un arma contra los vendedores ambulantes, contra los conductores de minibuses, contra los jubilados y (...) no cuenta con el apoyo de los ciudadanos".

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Mientras tanto, el líder de la Coalición por el Cambio (CCC), Jameson Timba, dijo a EFE que la medida es "antipopular" e incompatible con un país democrático.

Por su parte, el exlíder del CCC y excandidato presidencial Nelson Chamiso cargó contra los 35 parlamentarios de su antigua formación que votaron a favor de la enmienda constitucional, acción que calificó de "vergonzosa traición".

Un grupo de generales retirados del Ejército, liderados por el mariscal del Aire retirado Henry Muchena, indicó a EFE su desvinculación del proyecto de ley, pues contraviene el principio de "un hombre, un voto" por el que se luchó durante la independencia de Zimbabue.

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Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley pasará al Senado (Cámara Alta) y, de ser aprobado sin modificaciones, regresará a la Cámara Baja para una tercera lectura antes de ser enviado al presidente para su sanción y entrada en vigor.

La reforma también otorga a la Asamblea Nacional, donde la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) tiene mayoría, la facultad de elegir a los futuros jefes de Estado.

Mnangagwa, de 83 años, debería concluir su segundo mandato en agosto de 2028, el último permitido por la Constitución, pero el intento de prolongar su permanencia en el poder desató disputas internas entre las facciones del ZANU-PF leales al presidente y los partidarios del vicepresidente Constantino Chiwenga.

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Chiwenga, exgeneral del Ejército, lideró el golpe militar de 2017 que derrocó al entonces presidente Robert Mugabe —en el poder desde 1987— y colocó a Mnangagwa como jefe de Estado.

El actual presidente fue elegido en las elecciones de 2018 y reelegido en 2023, cuyos resultados fueron impugnados por la oposición tras denunciar irregularidades. EFE