Funcas prevé un IPC del 3,3% en 2026 tras el acuerdo de paz, que se moderaría al 3,1% con rebajas fiscales

El centro de análisis Funcas estima que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subirá un 3,3% en el conjunto de este año, frente al 3,4% estimado antes del acuerdo entre Estados Unidos e Irán de alto el fuego y de normalización del tráfico marítimo en el Golfo Pérsico, aunque ha precisado que si las rebajas fiscales para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra se mantienen hasta octubre, la inflación se situaría en el 3,1%.

Los expertos de Funcas han destacado que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán aporta un respiro a la economía mundial y reduce las presiones inflacionarias en la economía española. "Bajo el supuesto de una rápida entrada en vigor del acuerdo y de su respeto, la situación de escasez de hidrocarburos y de otras materias primas podría desaparecer en las próximas semanas", han señalado.

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Sin embargo, desde el centro de análisis han advertido de que la inflación todavía tardará unos meses en volver a la senda anterior al conflicto, ya que el 'shock' de precios generado por la guerra seguirá propagándose a través del tejido productivo.

Así, de cara a los próximos meses, la bajada del precio del petróleo tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego supone un cambio de escenario hacia otro menos tensionado, aunque no se regresará, por el momento, al escenario anterior al conflicto.

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Los precios de los futuros del crudo anteriores al acuerdo implicaban un aumento de la tasa de inflación en los meses de verano por encima del 4% --suponiendo la retirada de las medidas fiscales del Gobierno el 30 de junio-- y una tasa al final del año de entorno al 3,7%, con una media anual del 3,4%.

No obstante, el nuevo escenario implica, según las previsiones de Funcas, que la tasa de inflación se situará cada mes entre dos y tres décimas porcentuales por debajo de lo previsto con anterioridad al acuerdo, con una tasa media anual del 3,3%. Antes del estallido del conflicto, la tasa de inflación esperada era del 2,7% de media anual.

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Más concretamente, en lo que se refiere a los precios de los combustibles, principales responsables del aumento de la inflación, los expertos no prevén que regrese a los niveles anteriores a la guerra este año, debido a la permanencia del precio del crudo por encima de los niveles del inicio del año.

La retirada de las rebajas fiscales sobre los combustibles supondrá un incremento de la tasa de inflación de entre ocho y nueve décimas porcentuales, de modo que su perfil mensual, y, por tanto, la tasa media anual, estarán muy condicionados por el momento en que se produzca la misma.

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EFECTO ESCALÓN DE LA POSTERIOR SUBIDA DE IMPUESTOS

Así, en caso de retrasarse la normalización impositiva hasta el 1 de octubre, el ascenso de la inflación no se produciría hasta ese mes, con lo que la tasa media anual sería del 3,1%.

En este caso, el efecto escalón de la subida de impuestos se prolongaría hasta septiembre del año que viene en lugar de hasta junio, de modo que la tasa media anual de inflación de 2027 sería más elevada que en caso de llevar a cabo la normalización impositiva a partir del 1 de julio.

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