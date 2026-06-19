Detenido por narcotizar y robar en su casa a víctimas que conocía en páginas de contactos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones, que llevaba a cabo a través del método de la sumisión química, dado que drogaba a víctimas que conocía a través de páginas de contactos y, posteriormente, robaba sus pertenencias en su hogar.

Según ha referido el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó tras recibir la primera denuncia, a la que se sumaron posteriormente otras tres, procedentes de Sevilla y Alicante.

El individuo seleccionaba a sus víctimas a través de una página de contactos y citas online, ganaba su confianza al mantener conversaciones con las mismas y, después, concertaba encuentros que solían terminar en el domicilio de los afectados.

Así, el autor "aprovechaba cualquier descuido para administrar una sustancia química en la bebida de sus acompañantes". Cuando perdían el conocimiento, el hombre robaba objetos de valor, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos antes de abandonar el lugar.

De hecho, los agentes han señalado como un "factor de preocupación" el desconocimiento de la composición de la sustancia química que empleaba, dado que una de las víctimas dijo que había permanecido en estado de inconsciencia total y absoluto durante más de 7 horas.

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Finalmente, el hombre ha sido detenido y puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados toxicológicos definitivos y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.