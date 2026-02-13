Agencias

La Cámara de Diputados de Argentina aprueba un proyecto para rebajar la edad penal de 16 a 14 años

La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este jueves un proyecto de ley a propuesta del Ejecutivo de Javier Milei para reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, de modo que el texto legislativo pasará ahora al Senado para su votación.

La iniciativa, que ha salido adelante con 149 apoyos y 100 votos en contra, cambiaría un sistema vigente en Argentina desde 1980, de modo que, de conseguir la aprobación definitiva, dejaría de ser el país con la edad de responsabilidad penal más alta de todo el continente sudamericano.

El Gobierno de Milei ha conseguido el respaldo de dos tercios de la Cámara tras modificar un texto que inicialmente proponía rebajar la edad mínima para ser imputado a los 13 años y estipulaba una pena máxima de 20 años de cárcel frente a los 15 del documento ahora aprobado.

El proyecto, presentado en la sesión parlamentaria por la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, incluye una asignación presupuestaria de más de 23.000 millones de pesos (cerca de 14 millones de euros) para el proceso de formación y reinserción así como para infraestuctura destinada a estos menores.

El diputado del opositor Unión por la Patria Matías Molle ha lamentado "hoy se ha perdido una gran oportunidad: la de discutir y legislar para ocuparnos de las causas de los problemas y no de sus efectos" y, si bien ha recalcado que "no está en contra de un régimen penal juvenil", ha considerado que "se está errando en la estrategia" porque "la inseguridad no se va a resolver con ninguna ley penal".

