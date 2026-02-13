La brasileña Vale recorta un 62% su beneficio en 2025, hasta los 1.986 millones de euros

Las recientes sanciones impuestas a Vale por daños ambientales tras los desbordamientos de sedimentos en sus instalaciones de Fábrica y Viga, en Ouro Preto y Congonhas, han coincidido con un período de resultados financieros contrastantes para la minera brasileña. Según consignó la propia compañía en un comunicado divulgado por varios medios, Vale cerró 2025 con una caída del 62% en su beneficio neto atribuido, cifra que se ubicó en 2.352 millones de dólares (1.986 millones de euros) respecto al ejercicio anterior.

El medio señaló que, a pesar de este retroceso en el beneficio neto, la minera logró incrementar sus ventas netas en un 1%, alcanzando los 38.403 millones de dólares (32.379 millones de euros) en el periodo reportado. Este dato refleja una leve mejoría en el flujo comercial aun en un contexto marcado por la volatilidad y los retos operacionales. Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) experimentó un aumento del 4%, sumando 15.458 millones de dólares (13.033 millones de euros), lo que sugiere una respuesta operativa que permitió contener parte de las presiones sobre su rentabilidad.

En el tramo final del año, la empresa reportó un desempeño financiero más adverso. Entre octubre y diciembre de 2025, Vale registró pérdidas de 3.844 millones de dólares (3.241 millones de euros), en contraste con las cifras del mismo periodo del año anterior. No obstante, las ventas netas durante ese trimestre ascendieron a 11.060 millones de dólares (9.325 millones de euros), un crecimiento del 9%, según detalló la propia empresa.

El análisis por segmentos muestra que las ventas de mineral de hierro, uno de los principales productos de Vale, subieron un 3% a lo largo de 2025 y superaron los ocho millones de toneladas. Por otro lado, las ventas de cobre se incrementaron en un 12%, hasta las 41 kilotoneladas, y las de níquel en un 11%, alcanzando las 18 kilotoneladas. Estos datos reflejan un desempeño estable en la comercialización de sus principales minerales pese a los desafíos enfrentados durante el ejercicio.

Vale también informó que su deuda neta en el cuarto trimestre del año bajó un 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cerrando en 11.236 millones de dólares. En cuanto a las inversiones, la compañía reportó una reducción del 8% en el año, situándolas en 5.507 millones de dólares (4.644 millones de euros), lo que podría responder a una estrategia de control del gasto o aplazamiento de nuevos desarrollos tras los eventos recientes.

El contexto reciente de la firma incluye la intervención de organismos públicos brasileños tras los desbordamientos de sedimentos que afectaron a las unidades operativas ubicadas en el estado de Minas Gerais. Como resultado, tres entidades gubernamentales ordenaron la congelación de activos de Vale por un total de 2.046 millones de reales (324 millones de euros), informó la empresa. Esta medida se tomó debido a los daños ecológicos constatados en la región y suma presión legal y reputacional en medio de las dificultades financieras de la compañía.

El CEO de Vale, Gustavo Pimenta, señaló que el enfoque de la empresa seguirá puesto en la "excelencia operativa" y en la reducción de incidentes con alto potencial de daño, mensaje recogido en el comunicado institucional. Pimenta destacó además que al cierre del ejercicio se lograron disminuir de manera significativa los incidentes de alto potencial, lo que forma parte de los compromisos de la firma en materia de seguridad industrial y sostenibilidad.

La publicación de estos resultados ocurren en un contexto desafiante para Vale, donde confluyen presiones relacionadas con el entorno legal, ambiental y financiero. Las sanciones y el congelamiento de activos en Brasil ponen de manifiesto el impacto de los desbordes recientes, al tiempo que los números anuales reflejan el esfuerzo de la compañía por mantener la estabilidad de sus operaciones y ajustar su estrategia ante la volatilidad global y las demandas regulatorias.