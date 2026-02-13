Irán libera a tres políticos reformistas arrestados tras criticar represión de protestas

Teherán, 13 feb (EFE).- Las autoridades iraníes han puesto en libertad bajo fianza este viernes a tres de los políticos reformistas detenidos por sus críticas a la represión de las protestas en las que murieron miles de personas en enero.

“Azar Mansouri Mansouri, jefa del Frente de las Reformas, fue puesta en libertad de la prisión de Evin tras pagar una fianza”, informó en X la coalición de partidos moderados que busca una apertura del país dentro del marco de la República Islámica.

Horas antes, el grupo político informó de la puesta en libertad también bajo fianza de su portavoz Javad Emam y el exviceministro de Exteriores Ebrahim Asgarzadeh.

Los tres políticos fueron arrestados entre domingo y el lunes en una campaña de detenciones que incluyó a Mohsen Aminzadeh (exparlamentario), Hossein Karrubí y Ali Shakourirad, a la que se sumó el sábado Ghorban Behzadian Nejad.

Todos ellos han criticado la represión de las protestas en las que murieron miles de personas en enero.

Además del arresto de políticos, en los últimos días han sido detenidos numerosos activistas, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’.

También la premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi fue condenada el sábado a una nueva pena de siete años de prisión, la décima sentencia en su contra desde 2021.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán pero pronto se extendieron al resto del país entre llamadas al fin de la República Islámica y que se apagaron tras una represión en la que el Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos.

Organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.005 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos. EFE