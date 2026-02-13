El Gobierno de la RD del Congo acepta la propuesta de Angola de alto el fuego con el M23

Nairobi, 13 feb (EFE).- El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshishekedi, aceptó este viernes la propuesta de alto el fuego con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) realizada esta semana por Angola, país que ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana (UA).

"(Tshishekedi) aceptó el principio de alto el fuego, en su espíritu de responsabilidad, reconciliación y búsqueda de una solución pacífica al conflicto", reza un comunicado de la Presidencia de RDC en sus redes sociales.

La Presidencia explicó que este alto el fuego forma parte del mecanismo de vigilancia y verificación firmado el 14 de octubre de 2025 en Catar, y que busca garantizar un "cese efectivo, controlado y sostenible" de las hostilidades entre el Ejército de la RDC y el M23, a través de un mecanismo estructurado de vigilancia y tratamiento de incidentes.

Dicho acuerdo implica congelar "de forma estricta e inmediata" las posiciones en el frente de batalla, detener cualquier tipo de refuerzo militar, de rotación o de suministro; prohibir cualquier intento de cambiar el 'statu quo' sobre el terreno; acabar con el apoyo externo a los grupos armados que operan en el país; y proteger de forma efectiva a la población civil, en respeto al derecho internacional humanitario.

"La RDC recuerda que toda consolidación unilateral de posiciones militares, o cualquier medida encaminada a perturbar el equilibrio sobre el terreno durante el período de alto el fuego, pondría gravemente en peligro la credibilidad del proceso y debilitaría sus perspectivas", añade el texto.

Por último, agradeció al presidente de Angola, João Lourenço, sus "constantes esfuerzos" por un retorno a la paz y a la estabilidad en la región.

La propuesta de Angola, hechas este miércoles, consiste en un alto el fuego a nivel regional a partir del próximo 18 de febrero.

Este anuncio llega después de que el pasado 2 de febrero ambos contendientes aceptasen un alto el fuego auspiciado por Catar en la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur (este).

El pasado diciembre, el M23, que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda, se retiró de la estratégica ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU. EFE