El embajador de EEUU asegura que Trump reformará la ONU y hará "lo que ha hecho con la OTAN"

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha defendido este viernes que el presidente nortemaricano, Donald Trump, impulsará el mismo tipo de reformas en Naciones Unidas que las que ha fomentado en la OTAN, insistiendo en que el organismo multilateral tiene que volver a resultar relevante para la "mediación y mantenimiento de la paz".

En una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el embajador norteamericano ha reivindicado los planes de Washington para "poner a la ONU a dieta". "Todos coinciden en que se necesitaban reformas. Estamos trabajando con fuerza para que la ONU vuelva a lo esencial, a esa función de mediación y mantenimiento de la paz que fue fundamental en su creación", ha señalado.

Waltz, en este punto, ha puesto de ejemplo los cambios impulsados en la OTAN, donde Estados Unidos ha empujado a sus miembros a invertir más en defensa y hacerse más cargo de la seguridad, ante un Estados Unidos en retirada. "¿Quién aquí podría argumentar que la OTAN no está en una mejor posición ahora que hace 10 años, cuando menos de siete de sus contribuyentes alcanzaban el mínimo requerido?", ha indicado, en referencia al gasto militar de los aliados.

De este modo, ha defendido reformar la ONU "para que sea apta para su propósito y vuelva a lo esencial". "De manera muy similar a lo que hemos hecho con la OTAN. Él hará por la ONU lo que ha hecho por la OTAN en los últimos 10 años", ha indicado.

Respecto a la Junta de Paz diseñada por Trump para controlar el alto el fuego en Gaza, y las reticencias de países europeos, Rusia o China con que esta entidad sustituya a Naciones Unidas, Waltz ha recordado que la institución se creó en una votación del Consejo de Seguridad de la ONU con votos tanto de Pakistán como de Reino Unido o Francia.

El político estadounidense ha defendido así un "multilateralismo enfocado" y ha insistido en que el mundo está mejor que hace 18 meses, antes de la llegada de Trump. "Tenemos que reformar el multilateralismo que francamente no se reformaba desde hace 80 años, entonces creo que eso debería ser bien recibido por el mundo", ha subrayado.