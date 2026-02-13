El Elche topa con Sergio Herrera y sigue sin ganar en 2026

El Elche CF vio frustrados sus intentos de sumar tres puntos ante el Club Atlético Osasuna debido a la actuación del portero visitante, Sergio Herrera, quien evitó en varias ocasiones el gol del equipo local durante el encuentro disputado en el estadio Martínez Valero. Según informó Europa Press, este empate sin goles marcó el inicio de la vigésimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports y significó, además, la quinta jornada consecutiva en la que el conjunto navarro no conoce la derrota, mientras el equipo ilicitano se mantiene sin victorias en lo que va de 2026.

El partido presentado por el Elche CF bajo la dirección de Eder Sarabia mostró un inicio dominante para los locales. De acuerdo con Europa Press, Álvaro Rodríguez dispuso de una oportunidad clara en los primeros tres minutos, pero no logró concretar el remate. Una situación similar se repitió cerca de la media hora de juego, cuando Rodríguez volvió a fallar en una posición favorable. Pese a que el equipo de Sarabia controló las internadas de Víctor Muñoz y mantuvo el dominio sobre el terreno, las intentonas ofensivas no se tradujeron en goles.

Durante la primera mitad, Osasuna tuvo dificultades para crear peligro en el área rival y apenas generó ocasiones de riesgo. Sin embargo, tras el descanso, el equipo dirigido por Jagoba Arrasate modificó su planteo táctico y comenzó a protagonizar avances sobre el arco defendido por el Elche. El delantero Ante Budimir se presentó con dos intervenciones de peligro, incrementando la presión sobre el conjunto ilicitano.

La respuesta de los locales involucró un ataque protagonizado por André Silva, quien logró superar la línea defensiva de Osasuna, pero vio cómo sus esfuerzos se toparon con una intervención decisiva de Sergio Herrera. El guardameta se consolidó como una figura clave en el desarrollo del encuentro, realizando varias atajadas cruciales, incluyendo acciones en el tramo final que evitaron el tanto de Álvaro Rodríguez. Europa Press indicó que Herrera frustró una de las últimas aproximaciones del Elche cuando parecía inminente el gol local.

Osasuna también gozó de la oportunidad para desestabilizar el marcador a su favor, específicamente en una jugada en la que Raúl García conectó cerca de la portería, quedando a punto de marcar si no hubiese sido por la intervención de Febas casi sobre la línea de gol. Cuando el partido se acercaba al tiempo añadido, Raúl Moro generó peligro con un mano a mano frente al arco del Elche, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego.

En el balance del encuentro, Osasuna logró mantener su racha positiva y alcanzar los 30 puntos en la clasificación, una cifra que refuerza su estabilidad en la tabla. Por su parte, el Elche CF permanece con 25 puntos y enfrenta el riesgo de acercarse a los puestos de descenso, dependiendo de los resultados de otros equipos en la parte baja. Europa Press detalló que el equipo ilicitano acumula una serie de resultados adversos desde el inicio de 2026, lo cual acentúa la presión sobre el conjunto y su entrenador.

A pesar del control del balón y las ocasiones generadas por el Elche CF, la defensa visitante y la labor de su portero evitaron la derrota de Osasuna. Las oportunidades desperdiciadas por los jugadores locales, sumadas a las intervenciones de Herrera, determinaron que el marcador se mantuviera en cero durante los noventa minutos. Este resultado refuerza la tendencia reciente del equipo navarro, mientras que el equipo ilicitano continúa en busca de una victoria que le permita alejarse de la zona baja.

Europa Press remarcó el papel de Sergio Herrera como uno de los principales factores para que Osasuna sumara fuera de casa. El propio ambiente del Martínez Valero reflejó la tensión de un partido en el que ambos equipos tuvieron opciones para decantar la balanza. La ineficacia ofensiva del Elche y las intervenciones en defensa del conjunto rojillo resultaron determinantes.

Con este resultado, la vigésimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports quedó abierta a la expectativa de lo que suceda con otros equipos involucrados en la lucha por la permanencia, mientras Osasuna consolida su momento positivo en la competición y el Elche busca revertir su dinámica desfavorable.