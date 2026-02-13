El Cádiz CF visibiliza en sus camisetas a las personas afectadas por las inundaciones en la provincia

La decisión de prescindir temporalmente de la marca turística oficial en la camiseta del Cádiz CF busca visibilizar la situación de las localidades gaditanas impactadas por las recientes inundaciones, según informó la Diputación de Cádiz. Durante el partido de liga que el equipo disputará este sábado frente al Burgos CF, el espacio que normalmente ocupa la mención a CádizTurismo será ocupado por el nombre "Sierra de Cádiz", región especialmente castigada por el temporal junto al Campo de Gibraltar y la Campiña de Jerez, tal como publicó la Diputación en un comunicado.

El medio explicó que la iniciativa responde a la intención del Patronato Provincial de Turismo de mostrar respaldo público y solidaridad institucional con los habitantes y municipios afectados, utilizando la visibilidad que proporciona la exposición mediática del club en la competición profesional. El objetivo es trasladar un mensaje de apoyo a las comarcas damnificadas y promover la recuperación de la actividad turística en una zona que, a pesar de la coyuntura, mantiene un papel relevante en la provincia, sostuvo la Diputación.

Según detalló la fuente oficial, la decisión de destacar el nombre "Sierra de Cádiz" en la frontal de la equipación forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fomentar la notoriedad de los municipios afectados y a reforzar el compromiso con su desarrollo turístico y social. La Diputación señaló que esta medida pretende aprovechar la repercusión de un partido oficial del Cádiz CF para incrementar la atención mediática sobre los problemas derivados de las inundaciones y contribuir así a la dinamización del sector turístico en un momento delicado para la región.

De acuerdo con el comunicado recogido por la prensa, la acción no se limita solo al partido ante el Burgos CF. Durante el siguiente encuentro que el Cádiz CF jugará en el Estadio Nuevo Mirandilla, el lunes 23 de febrero frente a la Real Sociedad B, los soportes audiovisuales del estadio emitirán mensajes de respaldo a algunas de las localidades más perjudicadas. Entre los municipios destacados se encuentran Grazalema, Ubrique, San Martín del Tesorillo y Jerez de la Frontera, cuya exposición mediática se busca potenciar para contribuir a su recuperación, informó la Diputación.

El Patronato Provincial de Turismo ha puesto a disposición de estos ayuntamientos distintos espacios promocionales dentro del estadio. El objetivo consiste en aumentar la visibilidad de los territorios afectados y estimular la reactivación del turismo, considerado un factor fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia, reportó la Diputación en sus declaraciones.

Según las comunicaciones difundidas por el organismo provincial, este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia de apoyo a la Sierra de Cádiz y a otras áreas damnificadas, considerando la importancia del turismo como motor económico para la provincia. La relevancia de la promoción turística en el contexto actual se refuerza a través de acuerdos con entidades deportivas y aprovechando la repercusión de los eventos futbolísticos, con la finalidad de atender las necesidades inmediatas de los municipios sin perder de vista la importancia de una imagen turística consolidada a largo plazo.

El medio provincial dio cuenta además de que la colaboración institucional abre la posibilidad de futuras campañas de visibilidad en eventos deportivos, y extiende la invitación a otros organismos a sumarse a este tipo de iniciativas solidarias en respuesta a situaciones de emergencia en el territorio gaditano.