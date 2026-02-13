El Almería salva los tres puntos frente al Andorra

La UD Almería ha ganado en casa por 3-2 al FC Andorra en el primer partido de la jornada 26 en LaLiga Hypermotion, donde los visitantes han malgastado ir en ventaja y han fallado un penalti en botas de Lauti de León, hasta verse remontados por el gol definitivo de Léo Baptistão en el tramo final.

En el UD Almería Stadium se jugó la única cita de este viernes en Segunda División, cuyo marcador abrió Sergio Arribas en el minuto 9 con un golazo; en el lado derecho del área rival, domó una pelota suelta, hizo un eslalon corto, regateó a un zaguero y batió al portero con una picadita.

Jastin García marcó el 1-1 en el 39', yendo desde el costado izquierdo hacia el centro del área hasta conectar un derechazo raso que tocó en un adversario y cambió la trayectoria del balón, y Dani Villahermosa anotó el 1-2 en el 52', aprovechando el rechace del poste tras el disparo previo de un compañero. Sin embargo, el equipo andaluz mostró capacidad de reacción.

El 2-2 llegó en el 58' por obra de Miguel de la Fuente, quien corrió más que Gael Alonso en un balón dividido y pisó área para definir con una picadita sutil mientras se caía. En el minuto 70, Andrés Fernández paró un penalti a Lauti de León y eso fue determinante porque el guardameta local realizó después otro paradón a ras de suelo tras un tiro de Villahermosa.

Se envalentonó entonces el Almería, que le devolvió la remontada a su oponente con el definitivo 3-2 de Baptistão en el 83', culminando en un certero remate un raudo contraataque que había guiado Arnau Puigmal. Esta victoria situó al cuadro almeriense muy arriba en la tabla con 45 puntos, mientras que el Andorra se quedó con 29 puntos mirando hacia la zona baja.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 26 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Almería - Andorra 3-2.

-Sábado 14.

Córdoba - Leganés 14.00 horas.

Burgos - Cádiz 16.15.

Cultural Leonesa - Zaragoza 18.30.

Granada - Valladolid 21.00.

-Domingo 15.

Mirandés - Las Palmas 14.00.

Eibar - Racing de Santander 16.15.

Huesca - Ceuta 16.15.

Albacete - Sporting de Gijón 18.30.

Castellón - Deportivo de La Coruña 21.00.

-Lunes 16.

Real Sociedad B - Málaga 20.30.