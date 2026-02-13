Diputación activa un paquete extraordinario de 43 millones de euros para paliar daños en municipios

La Diputación de Granada ha elaborado un paquete extraordinario de ayudas dotado con 43 millones de euros con el objetivo de dar soporte directo a los municipios de la provincia para paliar los graves efectos del temporal registrado en las últimas semanas.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha anunciado que este paquete de ayudas será elevado la próxima semana a la comisión de Economía de la Diputación, paso previo a su aprobación definitiva en el pleno ordinario del mes de febrero.

"Estamos ante un esfuerzo sin precedentes por parte de la Diputación para estar al lado de los ayuntamientos cuando más lo necesitan", ha señalado Rodríguez, quien ha subrayado que el expediente articula un paquete de cinco nuevas líneas de actuación, diseñadas para dar respuesta tanto a los daños ya producidos como a la necesidad de reforzar infraestructuras ante futuros episodios meteorológicos adversos.

La primera línea de actuación contempla un total de 24.962.000 euros, destinada a los 174 municipios de la provincia y a las seis Entidades Locales Autónomas, "garantizando que ningún municipio quede atrás". Esta cuantía permitirá acometer inversiones en infraestructuras dañadas y ejecutar obras de carácter preventivo que reduzcan el impacto de futuros temporales. "Queremos que todos los ayuntamientos de la provincia cuenten con recursos para recuperarse y protegerse", ha destacado el presidente.

De forma adicional a la primera línea, se destinarán, en el marco de la segunda, seis millones de euros más a los 82 municipios más afectados por las lluvias, en base al informe que está elaborando la Delegación de Emergencias de la Diputación, reforzando la capacidad de actuación inmediata en las zonas que han sufrido mayores daños.

La tercera línea tiene una dotación de once millones de euros se dirigirá a actuaciones de reparación de las carreteras provinciales afectadas por el temporal en el conjunto de la provincia, con el objetivo de "garantizar la seguridad vial y la conectividad entre municipios".

En cuanto a la línea cuatro, se consignan 540.000 euros para actuar en los municipios del litoral, en concreto destinados a la recuperación del mobiliario urbano dañado. Estas ayudas se concederán con un criterio de 10.000 euros por kilómetro de playa.

El paquete se completa con una quinta línea que recoge una ayuda extraordinaria de 100.000 euros para el municipio de Huétor Tájar, dirigida al arreglo de una depuradora de agua afectada por el temporal, han detallado desde la Diputación de Granada en una nota de prensa.

LÍNEA INMEDIATA PARA 56 MUNICIPIOS

Rodríguez, que ha detallado que la decisión más dura fue el desalojo de Dúdar, y ha agradecido el contacto diario con la Junta, así como la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la provincia estos días, ha indicado que este nuevo expediente de ayudas económicas para "paliar los efectos del temporal" se suma a las medidas de urgencia ya adoptadas el pasado sábado, cuando la Diputación celebró una Junta de Gobierno Extraordinaria en la que se aprobó una inversión de 408.000 euros para que los municipios más damnificados pudieran acometer de forma inmediata labores de limpieza y recuperación.

Estas cantidades han sido abonadas por anticipado a los ayuntamientos. En total, 56 municipios se han beneficiado de esta primera línea de ayudas inmediatas, han detallado desde la institución provincial.

En cuanto a los criterios de reparto, el expediente tiene en cuenta variables como la población, la extensión del término municipal y la dispersión geográfica "en el que no se deja a nadie atrás", ha recalcado el presidente.

Asimismo, el presidente ha anunciado que la institución trabaja ya en una línea adicional desde el Patronato Provincial de Turismo, orientada a paliar el impacto del temporal en el sector turístico. "Estamos ultimando su diseño y confiamos en poder ofrecer más detalles a lo largo de la próxima semana", ha avanzado Rodríguez.

"QUE GRANADA RECUPERE CUANTO ANTES LA NORMALIDAD"

Rodríguez, además, ha explicado que este paquete de ayudas ha sido posible gracias a la estabilidad económica de la Diputación de Granada. Entre los factores determinantes, se encuentran la aprobación del presupuesto en tiempo y forma, que entró en vigor el 1 de enero; la liquidación ya realizada del ejercicio presupuestario anterior; y, de manera especialmente relevante, la situación de deuda cero de la institución, tras la eliminación completa de su pasivo.

"Tener las cuentas saneadas nos permite hoy destinar recursos extraordinarios a lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que ayudar a nuestros municipios, puesto que, en otras circunstancias, la ley no nos lo permitiría", ha aseverado.

Todo ello, se une a la aprobación, la pasada semana, en un pleno extraordinario, de la petición al Gobierno de España la Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para la provincia, una iniciativa respaldada por la unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación.

Rodríguez ha reafirmado el compromiso firme de la Diputación de Granada con la pronta recuperación de la provincia. "Vamos a seguir trabajando codo con codo con los ayuntamientos para que Granada recupere cuanto antes la normalidad", ha concluido.