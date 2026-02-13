Cata Coll pasa por quirófano y estará un mes de baja

La portera del FC Barcelona Cata Coll estará cerca de un mes de baja después de someterse este viernes a una exploración artroscópica, a tiempo a priori de engancharse al tramo decisivo de la temporada.

"La jugadora del primer equipo Cata Coll ha sido sometida este viernes a una exploración artroscópica tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda. La intervención ha sido realizada por el doctor Jordi Puigdellívol, de los Servicios Médicos del Club, en el Hospital de Barcelona. El tiempo de recuperación estimado es de unas 4 semanas", anunció el equipo catalán.

En los próximos días, el Barça, que viene sufriendo muchas lesiones esta campaña, tiene en su calendario la semifinal a ida y vuelta de la Copa de la Reina contra el Badalona Women, además de varias jornadas de la Liga F, hasta que el 24 o 25 de marzo dispute el primer cruce de cuartos de final de la Champions, para el cual debería estar ya disponible Cata Coll.