Una comisión polaca identifica al menos 50 menores víctimas de abusos en una diócesis

Cracovia (Polonia), 12 feb (EFE) - Una comisión independiente que investiga casos de abusos en el ámbito de la Iglesia católica polaca publicó este jueves un primer informe parcial sobre presuntos delitos sexuales en la diócesis de Sosnowiec (sur), en el que identifica al menos 50 casos de abusos a menores de edad.

Según las conclusiones del informe presentadas en el día de hoy en Dąbrowa Górnicza (sur), se ha contabilizado 29 supuestos implicados en los abusos: 23 sacerdotes diocesanos, un sacerdote asociado a la diócesis, un monje y cuatro laicos.

De los casos analizados, de los que la mayoría se produjo a partir del año 2000, siete han resultado en condenas tras confirmarse las acusaciones, diez permanecen bajo investigación y tres se encuentran actualmente en tribunales estatales.

En otros cuatro casos, los supuestos perpetradores ya han muerto y en cinco casos las correspondientes investigaciones fueron archivadas.

El análisis de las víctimas, cuya cifra según el informe parcial presentado este jueves es más alto de lo que se suponía, revela que el 66 % eran niñas y la gran mayoría, un 96 %, eran menores de 15 años en el momento de los hechos.

La comisión "Esclarecimiento y Reparación" se creó en octubre de 2024 por el obispo de Sosnowiec, Artur Ważny, tras una serie de escándalos de conducta sexual denunciados en su diócesis.

Se trata de un organismo independiente presidido por el periodista Tomasz Krzyżak e integrado por el auditor Michał Wolak, la abogada canónica Aleksandra Brzemia-Bonarek y la especialista en comunicación Monika Przybysz.

Según sus estatutos, su función principal es "investigar escándalos, recopilar testimonios y proponer medidas de reparación para las víctimas" en el seno de la Iglesia católica.

Tras la difusión del informe parcial de hoy, está previsto que el obispo Ważny presente en Varsovia unas recomendaciones y direcciones de acción que implantará en su diócesis.

Estas sugerencias, formuladas de forma autónoma y voluntaria por la comisión, podrían incluir según el impulsor de la iniciativa reformas profundas en la formación del clero, así como nuevos protocolos de prevención de abusos.

Durante la rueda de prensa de este jueves en Dąbrowa Górnicza, los miembros de la comisión subrayaron que son conscientes de que no todas las víctimas han sido localizadas y les instaron "a ellas y a cualquier testigo" a ponerse en contacto.

Por su parte, el obispo Ważny ya había adelantado el pasado 8 de febrero en un comunicado su compromiso con una postura de "humildad y reparación", tras reconocer la existencia de casos de abusos en su diócesis. EFE