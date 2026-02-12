Simeone da la titularidad a Molina, adelanta a Llorente y deja de suplente a Baena

Madrid, 12 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, da la titularidad este jueves a Nahuel Molina en el lateral derecho para adelantar al medio a Marcos Llorente, con Rodrigo Mendoza y Álex Baena suplentes, en una alineación con Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Alvarez y Giuliano Simeone como hombres más ofensivos.

El equipo rojiblanco sale con Juan Musso, en la portería; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Marcos Llorente, Koke Resurrección y Antoine Griezmann, en el medio campo; y Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Antoine Griezmann, en la delantera, a falta de la colocación sobre el campo, que en principio debería ser un 4-3-3, según los ensayos del entrenamiento del miércoles.

Álex Baena y Alexander Sorloth empiezan el encuentro desde el banquillo.