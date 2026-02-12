Luis de la Fuente: "La Liga de Naciones es muy dura, a la altura de una Eurocopa"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, explicó que la Liga de Naciones es igual de dura y difícil que una Eurocopa, después del sorteo de la próxima edición celebrado este jueves, donde España quedó encuadrada con Inglaterra, Croacia y Chequia.

"Es una competición muy difícil, durísima, a la altura de una Eurocopa, y cuando llegue habrá que pensar en ella, exige sacar la mejor versión. Tiene un gran prestigio, todas las selecciones peleamos por conseguirla y año tras año este sentimiento va creciendo", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De la Fuente explicó desde Bruselas que la Liga de Naciones es ya objeto de deseo para todas las grandes selecciones del continente. "En esta quinta edición los equipos nos conocemos y queremos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a conseguirlo", afirmó.

"Aquí no hay tregua, es un no parar de responsabilidad, y ahora estamos inmersos en lo más inmediato, la Finalísima, muy ilusionados, y luego todo lo que nos viene en junio. Vamos a intentar empezar bien el año y terminarlo todavía mejor", añadió.