LG ThinQ Pro facilita la gestión profesional de hogares conectados con supervisión centralizada de electrodomésticos

LG ha presentado su nueva plataforma inteligente dirigida al sector B2B, LG ThinQ Pro, que facilita la gestión profesional de los hogares conectados, permitiendo la supervisión centralizada de electrodomésticos y espacios en diversas viviendas.

La compañía coreana ha compartido su intención de impulsar su posición en el mercado de la construcción, ofreciendo un nuevo enfoque para la gestión de propiedades residenciales con su nueva herramienta, capaz de crear un ecosistema totalmente integrado de electrodomésticos conectados y sistemas de climatización (HVAC).

Concretamente, LG ha detallado que la plataforma LG ThinQ Pro proporciona una experiencia de hogar conectado más cómoda para los residentes y más fácil de gestionar para los profesionales, además de asegurar "nuevos niveles de eficiencia operativa", así como de seguridad.

Esto se debe a que, como ha explicado en un comunicado, la plataforma puede detectar riesgos potenciales, como fugas de agua de lavadoras o conductos de secadora obstruidos, así como emitir alertas, ayudando a reducir la probabilidad de incidentes y garantizar una gestión más segura del edificio.

Como ha especificado el presidente de la división LG Home Appliance Solution, Steve Baek, la plataforma B2B integra sus paquetes de electrodomésticos "encastrados premium" combinados con soluciones operativas diferenciadas para simplificar la gestión de los electrodomésticos y espacios hábiles.

GESTIÓN OPTIMIZADA DESDE LA INSTALACIÓN HASTA EL MANTENIMIENTO

Con todo ello, la plataforma LG ThinQ Pro se presenta como una solución integral para constructores, instaladores y administradores de propiedades, que proporciona una forma optimizada de supervisar los electrodomésticos y espacios habitables de sus distintas propiedades.

Así, está dirigida al sector de viviendas multifamiliares, incluyendo comunidades de apartamentos y propiedades de alquiler a largo plazo. Además, la plataforma ofrece supervisión desde la instalación inicial de los electrodomésticos hasta las operaciones diarias.

Al respecto, LG ha señalado que también simplifica las etapas clave de la gestión inmobiliaria, dado que los instaladores podrán registrar múltiples electrodomésticos con solo escanear un código QR, agilizando el proceso de configuración inicial. Por su parte, los constructores y administradores inmobiliarios podrán realizar un seguimiento del progreso de la instalación en tiempo real. Todo ello, bajo un flujo de trabajo centralizado.

Una vez la instalación se ha llevado a cabo, el panel de control de LG ThinQ Pro muestra de forma global estado de todos los electrodomésticos de las propiedades y permite cuestiones como ver el seguimiento cada electrodoméstico por unidad, incluyendo el modelo y número de serie.

De la misma forma, con la supervisión en tiempo real, se recibirán alertas de mantenimiento predictivo y un proceso estructurado para la gestión de garantías y solicitudes de servicio.

FILOSOFÍA LG E IA

De esta forma, se trata de una innovación que está alineada con la filosofía Life's Good de LG, dado que busca ofrecer un hogar conectado que, a través de la tecnología, pueda "facilitar las tareas, mejorar la eficiencia y ayudar a hacer más práctica de las personas".

Siguiendo esta línea, la plataforma también está alineada con la visión de inteligencia artificial (IA) de la compañía, que se basa en aportar valor real a las personas a través de la "inteligencia afectiva".

Esto es, una inteligencia "atenta, empática y cuidadosa", que se refleja en servicios más personalizados y acordes con el hogar, tanto para los residentes como para los profesionales que administran dicho hogar.

Para ello, LG ThinQ Pro permite operar a través de patrones inteligentes, incluyendo modos automatizados para cuando los residentes están fuera o regresan al hogar. Estos patrones han sido pensados teniendo en cuenta la flexibilidad y permitiendo la integración de datos requeridos de los electrodomésticos "sin necesidad de una revisión completa del sistema".

Por el momento la tecnológica ha lanzado LG ThinQ Pro para el sector B2B en el mercado norteamericano, asimismo planean continuar expandiendo las capacidades de LG ThinQ Pro para ofrecer "una gama más amplia de aplicaciones residenciales".