Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles "engaños"

En relación con el reciente asalto estadounidense que resultó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Leopoldo López manifestó que la incidencia de Estados Unidos en Venezuela representa ahora un factor de peso en los posibles cambios políticos y democráticos del país. Tal como publicó Europa Press, López consideró que la presencia estadounidense crea un contexto diferente en el que la democratización debe estar en la agenda de Washington, no solo en función de los intereses venezolanos, sino también de los propios intereses de integración regional de Estados Unidos. El líder opositor señaló específicamente las visitas oficiales, como la del secretario de Energía Chris Wright, para ilustrar un nuevo tipo de interacción diplomática: “Antes se hablaba de un desembarco militar, pero está habiendo un desembarco de corbatas”, puntualizó López según reportó Europa Press, aludiendo al cambio en la naturaleza del involucramiento extranjero.

La noticia principal radica en que López, fundador de Voluntad Popular y referente de la oposición, expresó apoyo a la apertura de conversaciones con la actual mandataria interina, Delcy Rodríguez. Sin embargo, advirtió públicamente sobre el peligro de que tales negociaciones deriven en “engaños”, dada la experiencia de procesos previos de diálogo que no condujeron a soluciones democráticas efectivas. Europa Press recogió estas declaraciones durante un acto del Madrid Foro Empresarial, donde López aceptó la necesidad de intercambios con el gobierno, pero puso en duda el significado y la eficacia del diálogo, subrayando la urgencia de diseñar una “ruta concreta hacia la democratización”.

López argumentó, según reportó Europa Press, que aunque las conversaciones son necesarias, el término “diálogo” ha perdido valor en el contexto venezolano por los repetidos fracasos asociados a esta vía. El dirigente recordó que “los procesos internacionales se utilizaron para rebajar la tensión”, pero no permitieron “terminar de presionar a una solución del conflicto”. Citó experiencias previas con mediadores noruegos, expresidentes latinoamericanos y la OEA, que en su valoración no alcanzaron los resultados esperados por la oposición y la sociedad venezolana, atribuyendo parte de la falta de avances al escaso acompañamiento de los países del entorno regional.

En medio de la coyuntura actual, con siete formaciones opositoras –entre ellas Unión y Cambio, vinculada a Henrique Capriles– iniciando contactos con el gobierno interino de Rodríguez, Europa Press informó que Voluntad Popular, el propio partido de López, no ha emitido aún un posicionamiento oficial sobre el tema. La necesidad de unidad opositora fue otro eje central en el discurso de López, quien rechazó las apreciaciones sobre fracturas internas y defendió que, pese a la existencia de “ruido” provocado en parte por intentos del oficialismo para dividir y comprar voluntades, los principales partidos han actuado coordinadamente en procesos electorales recientes.

Al referirse a la agenda democrática, López insistió en la importancia de definir un camino que contemple la celebración de elecciones legítimas, la legalización de todos los partidos políticos, el retorno de los exiliados, el restablecimiento de las libertades civiles y la eliminación de mecanismos de censura y restricciones al derecho de reunión. Europa Press recogió sus palabras: “Hay que plantearse cuál es la ruta para celebrar elecciones, nombrar un consejo electoral, legalizar partidos políticos, permitir el regreso de los exiliados, abrir el espacio cívico, cesar la censura y permitir el derecho a reunirse y manifestarse”. El dirigente reiteró que estos puntos esperan encontrar eco en la agenda de Estados Unidos respecto al futuro de Venezuela.

Otro elemento abordado durante la actividad organizada en Madrid fue la ley de amnistía. Según detalló Europa Press, López consideró que la norma propuesta resulta “incompleta”, con múltiples lagunas y procesos que otorgan demasiada discrecionalidad a los tribunales, lo que, a su juicio, impediría una amnistía total como la reclamaba parte de la población. Sostuvo además que la preocupación por la totalidad de la amnistía figura entre las prioridades de Estados Unidos, y remarcó que la presión continuaría hasta la liberación de todos los presos políticos. López puntualizó el caso específico de militares y policías en detención, estimando en más de 500 las personas de este sector todavía privadas de libertad, y subrayó que no se puede dejar de exigir su excarcelación.

El análisis de López también incluyó una crítica al proceso legislativo venezolano actual, señalando que una asamblea “ilegítima”, presidida por Jorge Rodríguez –hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez– encabeza la discusión tanto de la ley de amnistía como de la de hidrocarburos, ambas caracterizadas, en su opinión, por la opacidad y la falta de reglas claras. Afirmó: “Las dos leyes que se están tramitando ahora mismo tienen muchos elementos de opacidad. Una ley es buena cuando es clara en las reglas, cuando todos los que la buscan tienen claridad en cuáles son los procedimientos: ni la ley de hidrocarburos ni la de amnistía tienen esto claro por ahora”. Enfatizó la relevancia de la voluntad política sobre el diseño técnico de las leyes y consideró que, actualmente, ese impulso político proviene más de Washington que de las autoridades de Miraflores.

López transmitió también su intención personal de regresar al país “cuanto antes”, aunque priorizó el retorno de Edmundo González y María Corina Machado, líderes opositores a los que atribuyó disposición total para retornar en cuanto sea viable. Según consignó Europa Press, después de doce años de exilio, López evitó hablar sobre eventuales candidaturas propias y reiteró que las estrategias políticas deben adaptarse a cada convocatoria electoral.

Durante su intervención, el dirigente reiteró la idea de que un proceso electoral democrático requiere cohesión de la oposición, asegurando que esta cuenta con la madurez suficiente para actuar unificada, tanto en comicios presidenciales como legislativos. Recalcó la necesidad de que la hoja de ruta hacia elecciones libres y limpias forme parte de las discusiones fundamentales con los actores internacionales con influencia en la situación venezolana, en particular Estados Unidos.

Europa Press recogió estas intervenciones en un contexto de debate profundo sobre el futuro político de Venezuela, con distintas fuerzas debatiendo cuál es la mejor vía para alcanzar una transición y en el que la experiencia de anteriores negociaciones, sumada a la presión internacional y a nuevas coyunturas producidas por acontecimientos recientes, plantea un escenario dinámico para la oposición y el conjunto del país.