Laura Matamoros tira de "karma" y responde con una clara advertencia a Carlo Costanzia

Carlo Costanzia ha vuelto a encender la mecha familiar con un demoledor mensaje en Instagram. El actor compartía un fondo negro con una frase contundente: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría", en pleno revuelo por las opiniones de su entorno sobre su vida privada y los rumores que le rodean.

En ese contexto, todas las miradas apuntan a su prima Laura Matamoros, que hace apenas unos días revelaba en 'Espejo Público' que la relación entre ambos está completamente rota. La colaboradora contó que el hijo de Mar Flores le dejó claro que "somos primos por sangre, pero nada más" y que se había "cabreado" con ella por hablar de su vida en televisión, admitiendo que no cree que vayan a recuperar el trato en mucho tiempo.

Pocas horas después del enigmático mensaje de Carlo, Laura publicaba en sus stories una imagen en ropa deportiva acompañada de un texto tan espiritual como afilado. Sobre la foto, una advertencia en mayúsculas: "RECORDATORIO PARA QUIEN SE QUIERA SENTIR ALUDIDO: 'No escupas al cielo... que luego te cae'. KARMA. Vive en paz Sé feliz". Una reflexión que muchos han leído como una respuesta directa a su primo, aunque ella se cuida de no mencionarle en ningún momento.

Sin embargo, momentos más tarde, la influencer ha optado por jugar a la ambigüedad, haciendose la desentendida sobre este intercambio de dardos. "No voy a decir nada más de lo que dije ayer", responde, marcando distancia y dejando claro que no piensa alimentar la guerra mediática con nuevas declaraciones.

Cuando es informada del mensaje que su primo ha colgado en redes, la hija de Kiko Matamoros reacciona con una carcajada. Entre risas, asegura que no sabe si esas palabras van dirigidas a ella y trata de quitarle importancia a la tensión: "Me parece... me tengo que reír. Prefiero reírme", comenta, dejando caer que prefiere tomarse todo esto con humor antes que entrar en un cruce directo. Con esa actitud, Laura no confirma ni desmiente si cree que las Campos están detrás de esta nueva maniobra del actor y mantiene el papel de "yo no sé nada" pese a que sus mensajes en redes y los de su primo llegan casi encadenados en el tiempo.