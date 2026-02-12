La primera ministra laborista de Barbados arrasa en las elecciones y gana todos los escaños por tercera vez

Mia Mottley, al frente del Partido Laborista de Barbados, ha asumido el desafío de reducir los niveles de pobreza y avanzar hacia una sociedad más igualitaria, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento democrático en un año marcado por el 76º aniversario de la instauración del sufragio universal en el país. De acuerdo con lo publicado por el medio CBC y recopilado por distintas agencias, la primera ministra consiguió nuevamente el respaldo mayoritario de la ciudadanía en las elecciones generales celebradas este domingo, obteniendo la totalidad de los 30 escaños que conforman el Parlamento barbadense.

El medio CBC detalló que Mottley, de 60 años, repite los resultados obtenidos en los comicios de 2018 y 2022, en los que también consolidó una victoria total sobre el Partido Laborista Democrático (DLP). Desde ese entonces, el DLP no ha logrado recuperar representación parlamentaria, quedándose fuera de la cámara legislativa desde 2013, según consignó el citado medio. Los resultados solidifican el liderazgo de Mottley y su formación política, otorgándoles la capacidad de gobernar sin oposición parlamentaria directa.

Durante la campaña, la mandataria enfatizó la importancia de construir un Barbados con más oportunidades para la población y menos brechas de desigualdad. Según informó CBC, sus propuestas incluyen la adopción de políticas orientadas a mejorar la distribución de la riqueza y a promover un entorno democrático más robusto. Mottley ha señalado que sus objetivos principales se centran en alcanzar un sistema más equitativo, anunciando acciones que buscarán impactar en la reducción de la pobreza y en la ampliación de derechos para sectores tradicionalmente postergados.

El líder de la fuerza opositora, el Partido Laborista Democrático, Ralph Thorne, expresó tras conocer los resultados que los mismos le resultaron “bastante decepcionantes”, pero subrayó que su organización mantuvo el desarrollo de una “campaña limpia”, según reportó el medio CBC. Thorne también manifestó que, pese a no conseguir escaños, avanzaron en plantear cuestiones relevantes para la sociedad barbadense y declaró: “Seguimos adelante convencidos de que lo que haces es relevante”.

La jornada electoral estuvo marcada por algunas controversias relacionadas con el censo electoral. Ralph Thorne denunció ante CBC que no pudo emitir su voto porque su nombre no figuraba en el listado correspondiente a su nuevo distrito de residencia, sino en el de su anterior domicilio. La situación, según argumentó, también habría afectado a un considerable número de votantes, aunque las autoridades no han brindado un balance oficial sobre la magnitud del inconveniente. Thorne remarcó que este problema evidenció la necesidad de revisar los procedimientos de inscripción y actualización de datos del padrón electoral.

Las elecciones celebradas coinciden con el aniversario número 76 del voto universal en Barbados, un hito en la construcción de la institucionalidad democrática del país. Según recordaba CBC, el sufragio universal permitió por primera vez la participación de toda la ciudadanía adulta, sin las restricciones legales y sociales que imperaban anteriormente.

El dominio parlamentario total del oficialismo implica que la formación del gobierno liderado por Mottley no tendrá obstáculos legislativos para implementar su plan de gestión. De acuerdo con lo informado por CBC, el Partido Laborista no enfrenta oposición directa en la cámara, lo que incrementa su responsabilidad respecto al desarrollo de políticas públicas y compromete a sus miembros a mantener canales de diálogo y rendición de cuentas, dado que la función de contrapeso suele recaer en la bancada opositora.

Analistas consultados por CBC destacaron el carácter histórico del resultado electoral, que mantiene una tendencia establecida en las últimas dos elecciones generales. También indicaron que las iniciativas anunciadas por Mottley resultarán determinantes para evaluar la respuesta de la sociedad a su liderazgo y las capacidades del oficialismo para responder a los desafíos económicos y sociales del país.

El Partido Laborista Democrático, pese a la derrota, aseguró que continuará su labor política y buscará alternativas para recuperar la confianza del electorado, focalizándose en profundizar su vínculo con diferentes sectores de la población. Thorne subrayó la necesidad de prestar atención a los asuntos cotidianos que afectan a los ciudadanos y de mejorar los procesos democráticos, especialmente los relacionados con la conformación y actualización del censo electoral.

La composición del parlamento de Barbados, compuesto por 30 escaños, ha vuelto a inclinarse en su totalidad a favor del Partido Laborista bajo el liderazgo de Mottley, una dirigente que ha impulsado reformas durante sus anteriores mandatos, de acuerdo con CBC. Su gobierno ha sido observado en el ámbito regional e internacional por abordar desafíos como la desigualdad y la promoción de la democracia, prioridades que ha indicado mantenerse entre los focos centrales de su nueva administración.

El seguimiento y el análisis de la evolución política en Barbados continuará pendiente de la implementación de las propuestas anunciadas, las respuestas institucionales a los problemas electorales detectados en el reciente proceso y la dinámica entre la sociedad civil, el oficialismo y los sectores opositores, reportó CBC en su cobertura sobre los resultados y las primeras reacciones tras los comicios.