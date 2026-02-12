La Eurocámara pide blindar la lucha contra el cáncer en el próximo presupuesto de la UE y reforzar el derecho al olvido

El Parlamente europeo han aprobado este jueves, con 427 votos a favor, 15 en contra y 93 abstenciones, una nueva resolución con motivo de la conmemoración, el pasado 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer, que renueva su compromiso político, su financiación y su coordinación para apoyar la plena aplicación del plan europeo para combatir el cáncer, y donde se pide blindar la lucha contra el cáncer en el próximo presupuesto de la UE y reforzar el derecho al olvido.

Así, se pide una financiación específica para la salud en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, para garantizar la continuidad y la previsibilidad de la inversión en iniciativas emblemáticas de la UE, como el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer , así los eurodiputados piden un programa europeo de salud específico en el presupuesto a largo plazo de la UE para 2028-2034.

Entre las necesidades incluidas en el texto, se encuentra que la Comisión y los Estados miembros de la UE reconozcan la atención sanitaria y la atención oncológica como objetivos de inversión social alcanzables dentro de los planes de asociación nacionales y regionales (NRPP), incluido el apoyo a la infraestructura oncológica a largo plazo, como los programas de vacunación y detección, el desarrollo de la fuerza laboral y los sistemas eficaces de datos oncológicos.

Por otro lado, el Parlamento reitera su llamamiento para garantizar un acceso justo, rápido y asequible a los medicamentos oncológicos y las terapias innovadoras en toda la Unión. La Comisión, en cooperación con los países de la UE, "debería facilitar la contratación pública conjunta de forma voluntaria, promover la transparencia de precios y fomentar una entrada más rápida al mercado de tratamientos contra el cáncer que salvan vidas", señala en referencia al texto.

Los eurodiputados también piden un acceso transfronterizo más sencillo a la atención oncológica especializada y a los ensayos clínicos, en particular para los cánceres raros y complejos.

Por otro lado, hace hincapié en el fortalecimiento del derecho al olvido de los supervivientes de cáncer. Se considera necesario que la UE y los Estados miembro redoblen sus esfuerzos para proteger a los supervivientes de cáncer en toda Europa de la discriminación financiera, incluyendo la aplicación del derecho al olvido, afirma la resolución. También exige un marco armonizado que garantice a los supervivientes de cáncer el acceso a servicios financieros, como hipotecas, préstamos y seguros.

El cáncer es actualmente la segunda causa principal de muerte en la UE, después de las enfermedades cardiovasculares. En 2024, aproximadamente 2,7 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en la UE, y alrededor de 1,27 millones murieron a causa de la enfermedad. La Comisión de Salud Pública del Parlamento está preparando un informe de implementación para evaluar el progreso de las iniciativas de la UE.