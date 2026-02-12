John Legend, The Kooks, María Becerra o Yerai Cortés completan el cartel de la 10ª edición de Noches del Botánico

Durante el anuncio oficial del cartel completo, se destacó la evolución del festival Noches del Botánico desde sus inicios hasta alcanzar en 2026 una décima edición con una amplia programación y presencia internacional. Según consignó el medio, en la actualidad el evento suma más de 60 artistas entre junio y julio de ese año, con figuras reconocidas del ámbito musical internacional y una especial representación de la escena latinoamericana.

Tal como informó la plataforma, el festival tendrá lugar en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, reuniendo en esta ocasión a intérpretes como John Legend, The Kooks, Rubén Blades, María Becerra y el guitarrista Yerai Cortés, entre otros. Estos últimos nombres confirmados concluyen una lista que ya contaba con artistas de diversos géneros, como Rigoberta Bandini, quien tendrá tres presentaciones debido a la demanda registrada, según explicó Julio Martí, uno de los directores. Entre los primeros que integraron el cartel también figuran Lia Kali, Ginebras, Love of Lesbian (igualmente en triple presentación), Silvana Estrada, Mari Froes, Rick Astley, Diana Krall, Jean-Michel Jarre y Zaz.

El medio también detalló que la programación contempla un total de 54 conciertos y que, pese a la importancia que el festival otorga a las artistas femeninas —señalada durante la presentación—, en esta edición serán 18 las mujeres cabeza de cartel. Al respecto, Martí reconoció que la cifra es inferior a la del año anterior, aunque puntualizó que algunas propuestas como la de Rigoberta Bandini multiplican su presencia en el programa.

La programación se completa con nombres como Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny y LP, quienes conforman el cierre del cartel junto a otros internacionales: Garbage, OMD, el proyecto Beat (integrado por Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai), Jeff Goldblum y Tomora. La aportación latinoamericana se destaca con artistas como Elvis Crespo, María Becerra, Babasónicos, El Zar, Cultura Profética, Gilsons, Lasso y Silvestre y La Naranja, una diversidad que refuerza la dimensión internacional de la cita, reportó el medio.

Según publicó la fuente, la nómina de músicos españoles también experimentó nuevas incorporaciones en comparación con los anuncios previos, incluyendo a M-Clan, Veintiuno, Pablo López y Marta Santos. Además, el flamenco contará con un espacio destacado, encabezado por Yerai Cortés y un homenaje especial al disco Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick.

De acuerdo con la información distribuida, las entradas para las nuevas funciones confirmadas estarán a la venta desde el martes 17 de febrero a las 12:00 horas, exclusivamente a través del sitio oficial nochesdelbotanico.com y en los puntos físicos de El Corte Inglés, que activarán la venta presencial 24 horas después del inicio online.

El festival, que según datos del medio ha experimentado un significativo crecimiento desde que arrancó hace una década, contará igualmente con espectáculos de formaciones y solistas que ya habían confirmado asistencia, tales como ZZ Top, Biffy Clyro, Ethel Cain, Alabama Shakes, Danny Elfman, Two Door Cinema Club y Belle & Sebastian. La organización detalló que la agenda de presentaciones distribuye a los artistas a lo largo de los meses de junio y julio, con actuaciones principales atribuidas a Omega de Morente, Bandini, Ethel Cain, Lia Kali, Ginebras, Love of Lesbian, Veintiuno, Pablo López, M-Clan o Yerai Cortés en junio, y con la participación de Zaz y Van Morrison cerrando ese primer mes.

Para julio, la propuesta abrirá de nuevo con Morrison el día 1 y, hasta el 31, pasarán por el recinto figuras como Elvis Crespo, John Legend, Silvana Estrada, León Benavente, María Becerra, The Kooks, Rubén Blades y Tom Jones. Cultura Profética será el encargado de la última actuación.

Durante la presentación del cartel, Ramón Martí, que también ejerce la dirección del evento, rememoró los desafíos superados para consolidar la cita anual y el proceso de crecimiento que ha hecho posible aumentar el número de conciertos hasta los 54 en la edición de 2026. Según relató el directivo y consignó el medio, durante los primeros años solo se lograron realizar 20 actuaciones, cifra que ha crecido progresivamente debido al trabajo en la contratación de artistas internacionales de gran relevancia.

Noches del Botánico espera reunir público local e internacional, proponiendo una programación que cubre numerosos estilos musicales y que refuerza la diversidad de origen de los artistas. La décima edición aspira a consolidarse como uno de los encuentros musicales más significativos del calendario cultural madrileño, conforme al desarrollo realizado durante la última década y de acuerdo con la cobertura detallada por el medio.