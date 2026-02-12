Exalcalde ultraconservador de Lima sigue primero para presidenciales de Perú, según sondeo

Lima, 12 feb (EFE).- El exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga se mantiene al frente de las preferencias presidenciales con miras a las elecciones que se celebraran en abril próximo en Perú, según un nuevo sondeo difundido este jueves, donde el 42 % sigue indeciso o no votará por ninguno de los 35 candidatos.

La encuesta, elaborada por la empresa privada Ipsos y publicada por el diario Perú21, señaló que el líder del partido Renovación Popular recibe actualmente un 12 % de la intención de voto, cuatro puntos más que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El sondeo indicó que el exalcalde tiene un 21 % de las preferencias en Lima, una ventaja de 11 puntos sobre Fujimori en la capital, aunque en las otras regiones del país solo mantiene el liderato en la zona sur, con un 6 %.

Tras López Aliaga y Fujimori aparecen, con un 4 % en cada caso, el comediante Carlos Álvarez, el ingeniero Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020); el empresario y político César Acuña (Alianza Para el Progreso), y el economista y exrector universitario Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

Este último es el único candidato de izquierdas que figura en el grupo de los postulantes con mayor intención de voto.

La encuesta también señaló que un 27 % de los ciudadanos afirma en este momento que piensa votar en blanco, viciar su sufragio o no escogerá a ninguno de los candidatos, mientras que un 15 % no precisa por cual aspirante piensa votar.

Al respecto, el director de estudios de opinión de Ipsos, Guillermo Loli, destacó en Perú21 que se mantiene la tendencia de preferencias en los dos primeros lugares y remarcó que el porcentaje de ciudadanos que afirma que votará en blanco o viciado está disminuyendo.

"Las últimas semanas van a ser cruciales en esta elección para ver si se ratifica la tendencia que hemos visto o asoma el famoso 'outsider' (candidato alternativo o inesperado) que a veces ha aparecido en nuestras elecciones", comentó.

Según la ficha técnica, Ipsos realizó su encuesta a nivel nacional a 1.211 personas entre el 5 y el 6 de febrero, y el trabajo tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votos válidos. EFE