El nobel Lech Walesa pide a cubanos "aprovechar" a Trump pero avisa que "no los liberará"

Miami (EE.UU.), 12 feb (EFE).- El expresidente polaco Lech Walesa, ganador del Nobel de la Paz, sugirió este jueves a los cubanos en Florida "aprovechar" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir un cambio en la isla, pero advirtió que el mandatario "no les traerá libertad".

"Necesitan aprovechar a Trump porque él está yendo en la dirección correcta, pero recuerden que él está yendo en la dirección de los intereses estadounidenses, no los intereses cubanos. Así que necesitan estar preparados para que todo esto converja", respondió Walesa a una pregunta de EFE.

El receptor del Premio Nobel de la Paz (1983) comparó en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami la lucha actual de Cuba con la que él lideró para acabar con el régimen comunista en 1989, al recordar que su movimiento "aprovechó" que había un papa polaco, Juan Pablo II, por lo que los cubanos deben "aprovechar" a Trump.

"Tienen una situación similar. Está Trump, pero la pregunta es cómo aprovechar que él es presidente porque él no les traerá libertad. Tienen que aprovechar a Trump para que ganen su libertad", manifestó.

El Museo de la Diáspora Cubana, la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y otras organizaciones del exilio reconocieron a Walesa como el primer "embajador de la libertad en Cuba", al considerar que "la caída del régimen" está más cerca que nunca por las políticas de Trump y por el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano.

Washington ha elevado la presión sobre La Habana tras la intervención en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, cortar el suministro del crudo venezolano a la isla y declarar una "emergencia nacional" para sancionar a países que suministren petróleo a Cuba.

Walesa, quien en 1990 fue el primer presidente electo de manera democrática en Polonia desde 1926 y ha inspirado a los cubanos por su lucha contra el comunismo, comentó a los exiliados que "tienen la oportunidad de una victoria rápida, pero ahí es cuando los problemas comenzarán" porque corren el riesgo de una guerra civil.

"Así que les deseo libertad y, realmente, estoy pidiéndoles, déjenme participar en su desfile de victoria en Cuba. Apresúrense", expresó el exmandatario de 82 años.

El polaco también reveló que tuvo la semana pasada una conversación con la líder opositora venezolana María Corina Machado. "Le dio su Premio Nobel a Trump demasiado rápido y demasiado fácil", expresó que le comentó a la opositora.

"Por supuesto, seguiremos en contacto y participaré en la lucha por la libertad de su país (Venezuela), el país de ustedes (Cuba) y otros países. Lo que he visto es que tiene el espíritu luchador", relató. EFE