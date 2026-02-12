El Ministerio de Cultura compró en 2025 más de 1.900 bienes por 13 millones de euros que irán a 35 instituciones

El archivo histórico de las Casas nobiliarias de las familias Pérez del Pulgar y Fernández de Córdoba, adquirido por 750.000 euros, pasará a engrosar el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo y forma parte de las importantes adquisiciones realizadas recientemente por el Ministerio de Cultura. Según publicó la agencia Europa Press, la cartera dirigida por Ernest Urtasun realizó en 2025 la compra de más de 1.900 bienes culturales y conjuntos documentales, con una inversión total de 13.239.694,26 euros, destinados a ampliar colecciones públicas en todo el país tanto en museos como en archivos estatales y autonómicos. Este conjunto de adquisiciones incluye desde pinturas y esculturas hasta mobiliario histórico, cerámicas, indumentaria, fondos documentales y bibliográficos.

La agencia Europa Press detalló que las más de 1.900 piezas adquiridas se distribuirán entre 35 instituciones públicas, abarcando museos y archivos estatales de gestión directa y también gestión transferida a comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Entre los recintos beneficiados se encuentran el Museo Lázaro Galdiano, el Museo del Ejército, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y Patrimonio Nacional, entre otros.

Entre las compras con mayor valor económico se destaca la serie de nueve enconchados que representan escenas de la vida de la Virgen, adquirida por 2,2 millones de euros para el Museo de América. También figuran dos esculturas barrocas de Luisa Roldán, una destinada al Museo Nacional de Escultura y la otra al Prado, adquiridas por 335.493,95 euros cada una. El Museo del Traje recibirá un conjunto de cerca de 160 piezas de joyería, así como el archivo del diseñador Chus Burés, por el que se pagó 726.000 euros, según reportó Europa Press.

La promoción del arte contemporáneo ocupa un lugar destacado en la política de adquisiciones de Cultura. Durante la edición de la feria ARCO 2025, el Museo Reina Sofía recibió 22 nuevas obras de 15 artistas, con un presupuesto de 394.683 euros. Trece de estas obras corresponden a mujeres artistas contemporáneas como Laia Abril, Elena Blasco, Ángela de la Cruz, Victorina Durán, Agnes Essonti Luque, María Luisa Fernández, entre otras, junto a nombres como Josep Grau-Garriga, Robert Morris y Marta Minujín, según informó la agencia.

Otras instituciones que incrementarán sus colecciones, tal como consignó Europa Press, son el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, el Museo Casa Cervantes de Valladolid y el Museo de Arqueología Subacuática ARQVA en Cartagena, para los que se adquirieron respectivamente fotografías de José Guerrero, obras de Ignasi Aballí y una instalación de Fito Conesa. El Museo Lázaro Galdiano, en Madrid, sumará nueve fotografías de la serie "Sacamos el museo a la calle" de Alberto García-Alix.

La incorporación de obras realizadas por mujeres artistas contemporáneas es un aspecto que el Ministerio de Cultura resalta especialmente. Tal como informó Europa Press, museos como el González Martí de Valencia, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, el Museo de América y el Museo Nacional de Artes Decorativas han integrado en sus fondos obras de Carmen Calvo, Isabel Muñoz, Rosa Bru, Esperanza Guevara, Sonia Navarro, Aurèlia Muñoz y también de Teresa Lanceta, quien fuera galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2023.

En la rama de la fotografía contemporánea, el Centro Nacional de Fotografía de Soria amplió su acervo con obras de once galardonados con el Premio Nacional de Fotografía. La inversión para estas compras ascendió a 461.560,91 euros, según detalló Europa Press.

El Ministerio de Cultura también dedicó fondos a la adquisición de archivos y documentos históricos. El archivo de la revista “La Luna de Madrid”, publicación emblemática de la transición, se sumó al Museo Nacional de Artes Decorativas tras la compra por 35.800 euros. El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales recibió el archivo histórico del Movimiento Comunista tras desembolsarse 45.000 euros. Además, la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona se beneficiará de la integración del archivo personal de Juan Marsé, valorado en 522.000 euros, el cual incluye obra original, correspondencia, documentos gráficos y otros materiales relacionados con el escritor, tal como subrayó Europa Press.

Otras destacadas incorporaciones para instituciones de referencia pasan por el Museo Nacional del Prado —al que se destinó, entre otras piezas, “La Visitación de la Virgen” de Juan Bautista Maíno, por 375.000 euros— y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, receptor de “Joven negra” de Maruja Mallo (306.398,11 euros) y “Recuerdo de Valencia” de Manuela Ballester (91.335 euros). Europa Press también informó sobre la adquisición, para la Galería de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, de un retrato de Felipe V, rey de España, obra de Jean Ranc, tras una inversión de 250.000 euros. La Biblioteca Nacional de España sumará un portulano del Mediterráneo del siglo XVI adquirido por 199.005 euros, y el Museo del Ejército contará con un retrato de Bernardo de Gálvez por el que el Ministerio de Cultura pagó 60.000 euros.

La adquisición de fondos se extendió a museos estatales en diferentes regiones. Para el Museo de La Rioja se destinaron 28.000 euros; el Museo de Jaén recibió fondos por 121.000 euros; el Museo de Bellas Artes de Murcia, 60.890 euros; el Museo de Salamanca, 20.000 euros; el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 51.000 euros; el Museo de Bellas Artes de Valencia, 170.000 euros; y el Museo de Zaragoza, 68.000 euros. En total, las inversiones en estos museos estatales de distintas comunidades ascendieron a 518.890 euros, según reportó Europa Press.

El Ministerio de Cultura reiteró que este plan de adquisiciones se orienta a impulsar el patrimonio cultural español, reforzando la presencia de creadores contemporáneos y priorizando las obras y fondos de mujeres artistas. Las incorporaciones de este año se suman a otras ya efectuadas en ejercicios anteriores, como la compra en 2024 del archivo personal de Carmen Laforet, reforzando el compromiso institucional con el acceso público al patrimonio y la memoria colectiva.