El Gobierno de Italia anuncia un proyecto de ley para intensificar su lucha contra la inmigración

El Gobierno de Italia ha adoptado este miércoles un proyecto legislativo que pretende establece nuevas medidas para combatir la inmigración "ilegal masiva", incluyendo un "bloqueo naval" a embarcaciones con migrantes a bordo en su travesía a las costas italianas.

"Hoy finalmente pudimos cumplir otro compromiso que asumimos con la ciudadanía en nuestro programa de gobierno de centroderecha: la posibilidad --en caso de graves amenazas al orden público y la seguridad nacional, riesgo de terrorismo, pero también una presión migratoria excepcional-- de impedir el cruce de las aguas territoriales italianas y transportar a los migrantes a bordo de dichas embarcaciones prohibidas a terceros países", ha anunciado la primera ministra, Giorgia Meloni, en un vídeo difundido en redes, si bien el proyecto requiere la aprobación por parte de las dos cámaras legislativas.

El plan incluye "procedimientos más rápidos para la expulsión de extranjeros condenados" y amplía los casos en los que un extranjero que comete un delito para ser deportado, entre ellos la "agresión a un funcionario público, esclavitud y violencia doméstica", ha indicado la jefa del Ejecutivo, alegando que "si quieres vivir en Italia, debes respetar las leyes del Estado italiano o serás expulsado".

Meloni ha presumido de "una medida muy importante" adoptada por su Ejecutivo a última hora de la tarde que tiene como objetivo "reforzar la lucha contra la inmigración ilegal masiva y el tráfico de personas", mientras que ha asegurado que bajo su mandato los desembarques han disminuido un 60%, mientras que las repatriaciones han aumentado un 55%. Estas cifras "nos animan a mejorar aún más, y tenemos la intención de hacerlo", ha defendido.

Además, ha destacado que el proyecto es "viable, compatible con la nueva normativa europea", un día después de que el Parlamento Europeo haya dado luz verde a la relajación de las reglas sobre países seguros para agilizar las deportaciones. En esta línea, ha reclamado el papel de Italia en la definición de este paquete migratorio, "lo que demuestra cómo todo el trabajo que hemos realizado en los últimos años en Europa está generando una transformación completa en la gestión de este fenómeno".

"Para todos aquellos que dijeron que era imposible, quiero recordarles que nada es realmente imposible para quienes están decididos a hacer algo, y nosotros estamos decididos a garantizar la seguridad fronteriza y la seguridad de nuestros ciudadanos, y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar esta seguridad", ha aseverado.

La líder de la formación Hermanos de Italia ha aprovechado para hacer un llamamiento a la Eurocámara "para que apruebe rápidamente estas disposiciones y veamos cuántas de las fuerzas políticas que aparecen en televisión diciendo que el Gobierno no está haciendo lo suficiente por la seguridad estarán dispuestas a ayudarnos a garantizarla".

"Estamos dando lo mejor de nosotros, sólo esperamos que cada uno haga su parte sin crear obstáculos imaginativos y claramente ideológicos", ha concluido.