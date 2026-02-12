Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

La decisión de Chile de sumarse al envío de ayuda humanitaria a Cuba surge en respuesta a lo que desde el gobierno chileno se consideró una situación humanitaria que trasciende diferencias políticas, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto van Klaveren. El programa ‘Chile contra el hambre y la pobreza’ facilitará el envío de suministros hacia la isla, según expuso el funcionario en declaraciones citadas por Europa Press. Van Klaveren explicó que la determinación de las autoridades chilenas no respondió a presiones internas de partidos, como el Partido Comunista, sino a la prolongada crisis que enfrenta la población cubana, marcada por la falta de alimentos y los recurrentes apagones.

La crisis de desabastecimiento en Cuba se ha agravado durante los últimos meses, acentuada tras la reducción de suministros energéticos provenientes de Venezuela, que históricamente mantuvo una relación cercana con la isla. Europa Press detalló que esta disminución en las entregas de combustible se relaciona con el cambio en la política de Washington sobre Caracas, especialmente después del arresto en enero del presidente Nicolás Maduro. Las nuevas restricciones impuestas por la administración de Estados Unidos no solo intensificaron el bloqueo sobre Cuba, sino que advirtieron con posibles aranceles a los países que continuaran proveyendo petróleo, afectando directamente a naciones como México.

En ese contexto, las autoridades cubanas confirmaron la llegada este jueves de los dos primeros barcos de la Marina mexicana con ayuda humanitaria a La Habana. La operación representa un intento inmediato por paliar el desabastecimiento crítico, ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses que han impactado tanto a la isla como a quienes intentan asistirla. Así lo reportó Europa Press, que citó al embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, quien informó en sus redes sociales sobre el arribo de las dos embarcaciones con aproximadamente 800 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. Martínez acompañó su comunicado con fotografías de los barcos y agradeció la asistencia del gobierno mexicano antes de la descarga y distribución de los suministros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró en rueda de prensa la propuesta de que su país asuma el rol de intermediario entre el gobierno cubano y el estadounidense. Según consignó Europa Press, Sheinbaum manifestó que México continúa ofreciendo su mediación para abrir cauces de diálogo entre ambas naciones, criticando al mismo tiempo las restricciones recientes impuestas a Cuba. La mandataria ya había advertido en días previos que estas sanciones podrían desencadenar una emergencia humanitaria mayor en la isla.

Las sanciones estadounidenses se intensificaron con especial rigor durante la administración Trump y han incluido amenazas de aranceles para naciones que mantengan la provisión de petróleo a Cuba, afectando directamente la capacidad del país para sostenerse energéticamente y enfrentar la escasez. Reportó Europa Press que las nuevas medidas impactan no solo en la llegada de combustible, sino también en bienes esenciales, agudizando la vulnerabilidad de la población cubana. El corte recurrente del suministro eléctrico y el desabastecimiento de alimentos componen el escenario que ha motivado la intervención de México y Chile, quienes buscan, mediante el envío de materiales básicos, mitigar las consecuencias inmediatas de la crisis.

Las autoridades cubanas han expresado su reconocimiento abierto a las naciones que han decidido contribuir. En su mensaje sobre la llegada de los buques, el embajador Eugenio Martínez expresó: “¡Gracias México! Muy pronto en puerto y a la población cubana”, según citó Europa Press. Esta llegada de ayuda material, que incluye alimentos y artículos esenciales, será distribuida entre los sectores más afectados del país, que enfrenta ya una prolongada situación de emergencia social.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el gobierno chileno insistió en que la prioridad fundamental es atender el “drama humanitario” por el que atraviesan los habitantes de Cuba. El Ejecutivo descartó que la decisión esté motivada por alineamientos partidistas y subrayó que la gravedad del contexto en la isla, marcada por el hambre y los cortes eléctricos permanentes, justifica sumarse a la asistencia internacional.

México, por su parte, ha mantenido una política de solidaridad hacia Cuba, enfrentando advertencias de Estados Unidos sobre posibles represalias comerciales. Según el reporte de Europa Press, la administración mexicana plantea que el diálogo y la cooperación constituyen la vía para encontrar soluciones y evitar una mayor crisis sanitaria y alimentaria en el país caribeño.

El trasfondo de la crisis cubana está intrínsecamente ligado tanto al endurecimiento del embargo estadounidense como al reordenamiento de alianzas regionales. Europa Press indicó que, tras la detención de Nicolás Maduro, la relación entre Venezuela y Washington experimentó cambios que repercutieron en la regularidad y volumen de los envíos de crudo hacia Cuba. Esta situación limitó gravemente la disponibilidad de energía, afectando todos los aspectos de la vida social y económica en la isla.

El medio Europa Press señala que la llegada de los barcos de la Marina mexicana se enmarca en una compleja coyuntura internacional, con la asistencia humanitaria como recurso clave para enfrentar una crisis que, según las autoridades y gobiernos implicados, amenaza con deteriorarse aún más si no se establecen vías de diálogo y colaboración internacional.