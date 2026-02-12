AV. España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y Chequia en su grupo de la Liga de Naciones

Agencias

España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y Chequia en su grupo de la Liga de Naciones

La selección española masculina de fútbol se enfrentará a los combinados de Croacia, de Inglaterra y de Chequia durante la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026/27, según ha deparado este jueves el sorteo realizado por la UEFA en Bruselas (Bélgica).

Giorgio Marchetti, secretario general adjunto de la UEFA, guio este sorteo desde el Palais 3 del recinto ferial Brussels Expo. España partía en el bombo de las cabezas de serie para la Liga A y quedó encuadrada en el Grupo A3 con las selecciones croata, inglesa y checa.

Estos grupos de la Nations League se disputarán del 24 de septiembre al 17 de noviembre y las dos primeras selecciones de cada grupo pasarán a cuartos de final, los cuales se jugarán a ida y vuelta entre el 25 y el 30 de marzo de 2027; así, en junio de 2027 sería la Final a Cuatro.

Si la 'Roja' acaba en el tercer puesto, afrontará un 'playoff' para mantenerse en la Liga A; y si termina colista, descenderá directamente a la Liga B. La selección entrenada por Luis de la Fuente es la actual campeona de Europa, ganó esta competición en 2023 y fue subcampeona el año pasado, cayendo en la final contra Portugal por penaltis.

--FASE DE GRUPOS DE LA LIGA DE NACIONES 2026/27.

-Liga A:

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

Grupo A3: ESPAÑA, Croacia, Inglaterra y Chequia.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

-Liga B:

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Grupo B3: Israel, Austria, Irlanda y Kosovo.

Grupo B4: Polonia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Suecia.

-Liga C:

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.

Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.

-Liga D:

Grupo D1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.

Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

