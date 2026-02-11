VÍDEO: Bustinduy tacha a Ayuso de "lamebotas" de Trump al concederle una medalla de la Comunidad a EEUU

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, puso en tela de juicio la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al preguntarse si el Partido Popular estaría dispuesto a posicionarse del lado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que este lanzara amenazas directas contra España. Según informó Europa Press, Bustinduy dirigió sus cuestionamientos durante unas declaraciones en el Congreso, luego de que Ayuso concediera la Medalla Internacional regional a Estados Unidos, acto que el ministro interpretó como una muestra de alineamiento con las políticas de Trump, a quien atribuye chantajes abiertos y amenazas hacia la Unión Europea.

El medio Europa Press consignó que Bustinduy criticó abiertamente la entrega de esta distinción por parte de la presidenta madrileña, calificando la decisión como sumisión política. En palabras del ministro, “van de patriotas pero son unos lamebotas del poder. Son vasallos y España no es un país de vasallos. Flaco favor le hacen a su país arrodillándose, doblando la cerviz ante el último déspota que aparece por ahí. Son unos vendepatrias”. Estas declaraciones reflejan el reproche que Bustinduy dirige tanto a la presidenta regional como al Partido Popular por lo que considera una postura complaciente frente a figuras de poder internacionales cuestionadas por el propio Gobierno español.

El medio también detalló que Bustinduy exigió al Partido Popular que aclarara públicamente si respalda las políticas migratorias implementadas durante el mandato de Trump en Estados Unidos, especialmente en lo referente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El ministro describió a este tipo de organismos como “milicias policiales secuestrando a gente de su casa, asesinando a quemarropa a ciudadanos estadounidenses y persiguiendo a gente por el acento con el que hablan”. Según publicó Europa Press, las afirmaciones de Bustinduy buscan confrontar la posición que mantiene el PP respecto al modelo de control migratorio estadounidense.

Las declaraciones de Bustinduy se emitieron en un contexto de fuerte polarización política y de debate público sobre la relación que distintas administraciones autonómicas españolas mantienen con gobiernos extranjeros, especialmente con Estados Unidos bajo la administración de Trump. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el ministro centró su crítica en lo que considera una desaprobación de los métodos y el discurso utilizados por el antiguo presidente estadounidense, y cuestionó el posible alineamiento del PP con estas posturas.

A lo largo de su intervención, Bustinduy reiteró el carácter político de la concesión de la Medalla Internacional regional, estableciendo un vínculo entre este acto institucional y las posiciones defendidas durante el mandato de Trump, incluidas sus medidas antimigratorias y su retórica respecto a la Unión Europea. Según Europa Press, el ministro expresó preocupación por los efectos que decisiones de este tipo pudieran tener no solo en la imagen de Madrid sino en la política exterior y en los valores que representa España dentro de la Unión Europea.

La polémica generada por las declaraciones del ministro y la entrega de la medalla pone de manifiesto la controversia que existe en torno a la política migratoria, la relación de España con Estados Unidos y el significado de los reconocimientos institucionales en el actual escenario nacional e internacional. Europa Press señaló que el debate permanece abierto, especialmente en relación con el papel del Partido Popular en este asunto y la posible influencia de los enfoques más duros en materia de migración en las políticas españolas.