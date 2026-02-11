Un tribunal de Alemania condena a cerca de tres años de cárcel a un estadounidense por espiar para China

Según datos aportados por la agencia alemana de noticias DPA, el ciudadano estadounidense de 39 años investigado por espionaje para China alegó ante el tribunal que actuó motivado por desacuerdos laborales y tras detectar presuntas irregularidades dentro de las fuerzas estadounidenses, como posibles fraudes contables. El tribunal en Alemania dictó una pena de dos años y ocho meses de prisión como respuesta a las acciones del acusado, quien fue aprehendido en noviembre de 2024, antes de que llegara a concretar la entrega de datos militares confidenciales de Estados Unidos a representantes del gobierno chino.

El medio DPA detalló que la persona condenada había formado parte de la Armada de Estados Unidos y, posteriormente, se integró como trabajador civil para un contratista en bases militares estadounidenses en Wiesbaden y Maguncia, situadas en territorio alemán. Desde estas instalaciones, inició contactos a mediados de 2024 con organismos estatales de China con el objetivo de facilitarles información clasificada perteneciente a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

La sentencia, dictada este miércoles según informó DPA, todavía no adquiere carácter definitivo, ya que si bien tanto la defensa como el propio acusado han confirmado que optan por no presentar apelaciones, la fiscalía alemana aún estudia ejercer ese recurso. Esto implica que la resolución judicial podría ser objeto de revisión si, finalmente, el ministerio público decide recurrir el fallo emitido por el tribunal.

DPA reportó, además, que el acusado denunció internamente las irregularidades identificadas ante sus superiores y a instancias oficiales estadounidenses, sin que estas denuncias provocaran ninguna respuesta concreta. Ante la ausencia de consecuencias y al considerar que sus inquietudes habían sido ignoradas, optó por ofrecer la información sensible a autoridades chinas. No obstante, según declaró el tribunal citado por DPA, dichos organismos no manifestaron un interés particular por la documentación a la que tuvo acceso el acusado.

El proceso judicial llevado a cabo en Alemania se centró en impedir la divulgación de información militar relevante de Estados Unidos a un tercer país. Esta situación resultó agravada por el contexto internacional y los vínculos estratégicos que unen a Washington y Berlín en materia de seguridad y defensa. Las bases militares estadounidenses ubicadas en territorio alemán constituyen nodos críticos para la actividad de la OTAN y para operaciones del Ejército estadounidense en Europa, lo que aumentó la sensibilidad y repercusión de este caso, según señalaron fuentes consultadas por DPA.

El tribunal tomó en cuenta tanto los argumentos presentados por la defensa como los detalles del modo de proceder del acusado. La investigación demostró que el exmiembro de la Armada y empleado civil no logró concretar la transmisión de los datos, debido a su detención por parte de las autoridades alemanas en noviembre de 2024, según lo publicado por DPA.

Esta causa forma parte de una serie de investigaciones y procesos llevados adelante en Europa en los últimos años relacionados con el presunto espionaje o intento de fuga de información confidencial que pudiera afectar la seguridad nacional y los intereses de potencias occidentales. La sentencia dictada ayer añade un nuevo antecedente relevante en las relaciones entre Alemania, Estados Unidos y China en el plano de la seguridad y la defensa, consignó la agencia DPA en la cobertura del caso.

En total, la duración de la condena impuesta asciende a dos años y ocho meses de prisión, reflejando, según señalaron fuentes judiciales a DPA, tanto la gravedad potencial de las acciones como el hecho de que el acusado no lograra finalmente transferir información clasificada a China. Desde el arresto en noviembre, las autoridades han examinado el historial laboral, las comunicaciones y la motivación detrás de los contactos del condenado con entidades estatales chinas.

La comparecencia del acusado ante el tribunal permitió conocer que, tras la detección de un presunto fraude dentro del sistema de las fuerzas militares estadounidenses, buscó ser escuchado primero por las estructuras de mando y supervisión de su entorno laboral. Ante la falta de respuesta, optó finalmente por acudir a representantes extranjeros, un acto que derivó en el inicio del proceso penal y su posterior detención, detalló la agencia DPA.

El caso mantiene en vilo a las autoridades alemanas y estadounidenses, a la espera de una decisión definitiva sobre la posible apelación de la fiscalía, aspecto que mantendrá abierta la discusión judicial en torno a la pena impuesta, de acuerdo con la información publicada por DPA.