Ucrania cifra en cerca de 1,25 millones las bajas en combate sufridas por Rusia en el marco de la invasión

Las cifras oficiales sobre las bajas rusas publicadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania abarcan datos desde el inicio de la ofensiva en febrero de 2022 hasta el 11 de febrero de 2026. Según consignó el Estado Mayor ucraniano a través de un comunicado en redes sociales, las bajas totales rusas alcanzan aproximadamente 1.249.380, sumando muertos y heridos, en tanto que solo en las 24 horas previas al informe se habrían producido 820 nuevas bajas en las filas rusas. El reporte subraya que, en contraste con el flujo constante de actualizaciones por parte de Kiev, Moscú ha evitado divulgar cifras actualizadas en los últimos meses.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades militares ucranianas y recogida por Europa Press, el balance oficial incluye, además del número de bajas humanas, una relación detallada de pérdida de equipo militar ruso. Desde el 24 de febrero de 2022, el ejército encabezado por Vladimir Putin habría perdido 11.661 tanques, 24.020 vehículos blindados de combate y 37.148 sistemas de artillería. Los datos revelados por Ucrania también suman 435 aviones y 347 helicópteros derribados, así como la pérdida de 28 embarcaciones y dos submarinos. Las autoridades ucranianas han señalado que “los datos están siendo actualizados”, indicando que las cifras podrían variar en próximas comunicaciones oficiales.

Por otro lado, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, en una entrevista para la cadena France 2 citada por Europa Press, proporcionó cifras sobre las bajas propias, estimando en 55.000 el número de militares ucranianos fallecidos en combate entre soldados profesionales y movilizados desde que estalló la guerra. El mandatario añadió que, sumando a los civiles y otros casos, más de 100.000 ucranianos han muerto y que existe un “gran número” de personas consideradas desaparecidas, aunque no precisó cuántas. Según declaró Zelenski, las bajas entre los desaparecidos también cubrirían casos de soldados en paradero desconocido desde los primeros enfrentamientos, y el registro oficial incorpora solo a aquellos identificados y confirmados por las autoridades.

El conflicto, originado tras la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de avanzar sobre territorio ucraniano en 2022, ya supera los tres años y medio de duración. La zona oriental de Ucrania permanece como el epicentro de los combates, donde las tropas rusas han intensificado sus operaciones y registrado avances territoriales en los meses recientes. Según ha publicado Europa Press, los continuos combates en Donetsk y Lugansk, así como los intentos rusos de ampliar su control en regiones del sur, han contribuido a agravar la crisis humanitaria y a elevar el balance de pérdidas materiales y humanas.

La falta de transparencia en la publicación de cifras oficiales por parte de Moscú ha generado incertidumbre sobre el alcance real de las bajas en el ejército ruso. Los últimos datos oficiales divulgados por Rusia datan de hace varios meses y no contemplan las estimaciones más recientes presentadas por el Estado Mayor ucraniano. En contraste, las autoridades militares ucranianas mantienen una política de comunicación periódica sobre el avance del conflicto y el impacto sobre las fuerzas enemigas y propias.

El reporte recogido por Europa Press señala que la guerra no solo ha impactado a nivel militar; la población civil también ha experimentado graves consecuencias, incluyendo desplazamientos, pérdidas familiares y secuelas económicas. Organismos internacionales y gobiernos extranjeros han instado repetidamente al diálogo entre las partes, aunque los intentos hasta el momento no han derivado en progresos tangibles hacia un alto el fuego o la negociación de un acuerdo de paz.

Desde el inicio de la invasión rusa, el conflicto se ha caracterizado por una elevada intensidad en los combates directos y en el uso de armamento pesado, así como en la movilización de recursos tanto humanos como materiales. Las pérdidas registradas por ambas partes reflejan no solo el costo militar, sino el impacto en la sociedad ucraniana y rusa, en un escenario donde las cifras oficiales y las estimaciones independientes suelen divergir debido a las limitaciones para verificar los datos en terreno y a la propaganda bélica desplegada por ambos gobiernos.

De acuerdo con el recuento consignado por Europa Press, Ucrania sostiene que actualiza los balances de bajas y pérdidas materiales de forma diaria, fundamentando su estimación en fuentes propias de inteligencia militar y en la información recuperada de los frentes de combate. La guerra, que continúa sin un horizonte cercano de resolución, mantiene a la región oriental de Ucrania como principal escenario de enfrentamientos, mientras la comunidad internacional sigue sin conseguir avances significativos hacia la finalización del conflicto.