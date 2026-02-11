Agencias

Trump defiende que un "buen" acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: "Serían tontos" si no acceden

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que un eventual "buen" acuerdo con las autoridades de Irán privará al país centroasiático de armas nucleares y de misiles, días después de que ambos países hayan retomado las conversaciones en Mascate, capital de Omán.

"Yo diría que preferiría llegar a un acuerdo, tiene que ser un buen acuerdo: sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas las cosas que uno quiera", ha defendido en una entrevista concedida a la conservadora cadena Fox.

Al ser preguntado por la solidez de un pacto con el "régimen actual" iraní, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado desconocerlo para defender que "lo que sí sé es que quieren llegar a un acuerdo".

"No hablarían con nadie más, pero sí conmigo, pero es una buena pregunta. Mucha gente dice que no, pero algunos sí lo harían", ha agregado, antes de denunciar que desde Teherán "han sido muy deshonestos con nosotros a lo largo de los años". "Muy deshonestos", ha insistido.

En este sentido, el mandatario ha aprovechado para cargar contra sus pradecesores, los demócratas Barack Obama y Joe Biden, alegando que "lo que hicieron al crear un monstruo con Irán fue terrible". "Ese acuerdo nuclear con Irán fue uno de los acuerdos más estúpidos que he visto", ha señalado en alusión al pacto firmado en 2015 y del que Washington se retiró unilateralmente en 2018 por decisión del propio Trump.

Además, ha vuelto a amenazar a Irán con un eventual ataque si no se alcanza un acuerdo que lo satisfaga, reiterando que "hay una enorme flotilla rumbo a Irán ahora mismo", por lo que "serían tontos si" no accedieran. "La última vez eliminamos su potencial nuclear, veamos si esta vez eliminamos más", ha agregado, recordando los ataques lanzados por Washington contra instalaciones nucleares en territorio iraní en junio del año pasado.

Trump, que durante el mes de enero amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren un padre y tres niños de uno y dos años en un ataque ruso contra una vivienda en Járkov (noreste)

Una menor de dos años y dos pequeños de un año, junto a un adulto de 34 años, fallecieron en la madrugada tras el impacto de un dron kamikaze que destruyó completamente su casa en Bogodujov, según autoridades locales

Mueren un padre y tres

Dimite la ministra del Interior de Portugal en medio de las críticas por su gestión durante el temporal

Maria Lúcia Amaral deja su puesto tras las severas inundaciones en el sur, con el primer ministro asumiendo sus funciones de manera provisional mientras el presidente acepta la salida en medio de cuestionamientos y un elevado balance de daños y víctimas

Dimite la ministra del Interior

EEUU sanciona al presidente del Senado de Palaos por supuesta corrupción en favor de China

Washington acusa al líder legislativo de haber recibido pagos ilegales a cambio de respaldar objetivos vinculados a actores chinos, según un comunicado oficial, lo que aumenta la tensión entre Estados Unidos, Palaos y Pekín en la región del Pacífico

EEUU sanciona al presidente del

Erdogan nombra ministro de Justicia al fiscal de Estambul, responsable de la detención del alcalde Imamoglu

El presidente Recep Tayyip Erdogan eligió a Akin Gürlek, conocido por acciones polémicas contra figuras opositoras, como nuevo responsable de Justicia, mientras Mustafá Ciftci asume la jefatura de Interior tras una serie de dimisiones en el gabinete

Erdogan nombra ministro de Justicia

El exjugador francés Franck Ribéry se siente difamado por los documentos de Jeffrey Epstein

El representante legal del exdeportista sostiene que las acusaciones surgidas tras la difusión de los expedientes de Jeffrey Epstein carecen de fundamento, atribuyéndolas a supuestas maniobras para perjudicar la imagen del francés según medios locales

El exjugador francés Franck Ribéry