Rusia denuncia ataques aéreos "masivos" contra infraestructuras energéticas en la ciudad de Volgogrado

Rusia ha denunciado este miércoles ataques "masivos" con drones del Ejército ucraniano contra instalaciones de infraestructura energética y civil en el territorio de la región rusa de Volgogrado.

"Esta noche, las unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa de Rusia están repeliendo un ataque terrorista masivo con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones de infraestructura energética y civil en el territorio de la región de Volgogrado", ha señalado el gobernador ruso, Andrei Bocharov, en un mensaje en redes sociales.

Igualmente ha confirmado daños en un apartamento de un edificio residencial y la caída de un dron en una guardería, "además de un incendio en el territorio de una planta en el sur de Volgogrado".

Bocharov ha apuntado que los datos preliminares muestran que no hay víctimas. "Los servicios operativos y las autoridades municipales están realizando trabajos para localizar y eliminar posibles restos de drones", ha informado.

Medios locales rusos informan de que los ataques aéreos habrían alcanzado la refinería de la petrolera Lukoil en la ciudad de Volgogrado. Atribuyen esta información al análisis de las imágenes de testigos en la ciudad rusa, si bien ni el Ejército ucraniano ni el ruso han confirmado este extremo.

Esta planta procesa anualmente más de 15 millones de toneladas de petróleo. Está especializada en el refinado profundo de crudo y en la producción de gasolina, diésel, combustible de aviación, fueloil, betún y otros productos derivados del petróleo.

