Mueren un padre y tres niños de uno y dos años en un ataque ruso contra una vivienda en Járkov (noreste)

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, anunció la muerte de cuatro personas, entre ellas una niña de dos años y dos niños de un año, como consecuencia del desplome de su vivienda tras un ataque atribuido a un dron kamikaze. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en la ciudad ucraniana de Bogodujov, en la región de Járkov, cuando los restos del inmueble sepultaron a quienes se encontraban en su interior. De acuerdo con la información proporcionada por Sinegubov y consignada por el medio citado, el ataque ruso provocó un incendio en la vivienda, lo que dificultó las labores de rescate.

Según informó el medio, el Servicio Estatal de Emergencias desplegó un operativo tras recibir la alerta de que al menos tres menores y un hombre se encontraban bajo los escombros de la casa destruida. Los equipos de rescate intentaron llegar hasta las víctimas durante varias horas mientras el fuego seguía activo en la estructura, reportó la fuente. Finalmente, Sinegubov transmitió que, pese a los esfuerzos de los rescatistas, ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió: los fallecidos son dos niños de un año, una niña de dos años y un hombre de 34 años que se encontraba con los menores al momento del ataque.

Tal como publicó el medio, la esposa del hombre fallecido —una mujer embarazada de 35 años— y una vecina de 74 años sufrieron lesiones de distinta consideración a raíz del impacto y el incendio posteriores. Ambas mujeres recibieron asistencia médica en el lugar y luego fueron trasladadas para una atención más especializada.

De acuerdo con el reporte de Sinegubov, la ofensiva incluyó el uso de drones hostiles en zonas residenciales, lo que generó graves consecuencias para la población civil. El funcionario describió los hechos y lamentó la muerte de las víctimas, además de enviar mensajes de condolencias a sus familias y personas cercanas, según la publicación.

La tragedia en Bogodujov se suma a ataques registrados recientemente en la región de Járkov, donde la utilización de armas aéreas no tripuladas ha causado la destrucción de viviendas y víctimas entre los civiles, detalló el medio. El gobernador describió el incidente como uno de los más devastadores en las últimas semanas y ofreció detalles sobre las dificultades encontradas durante las tareas de rescate a causa del incendio provocado por el dron.

Sinegubov también informó que, a raíz del impacto y el colapso de la vivienda, la búsqueda de sobrevivientes requirió maquinaria especializada para retirar los escombros. Los rescatistas trabajaron durante horas entre estructuras inestables y altas temperaturas provocadas por el fuego, en un intento por localizar con vida a los ocupantes. No obstante, confirmó la muerte de todos los desaparecidos al culminar el operativo.

El ataque ha incrementado el temor entre los habitantes de Bogodujov y zonas aledañas, ya que el uso de drones kamikaze ha evidenciado la vulnerabilidad de las estructuras residenciales ante este tipo de ofensivas, reportó el medio que reprodujo las declaraciones de las autoridades locales.

El gobernador de Járkov reiteró que las muertes de los menores de edad y del adulto forman parte de las consecuencias del conflicto en curso y subrayó la necesidad de reforzar las labores de asistencia a la población civil. El medio indicó que los organismos encargados continúan recabando información sobre el ataque y las condiciones de las personas heridas para proporcionar atención continua a las familias afectadas.

Además, Sinegubov aprovechó la comunicación para detallar que los nombres y edades de las víctimas serán confirmados conforme las autoridades concluyan la identificación oficial, y reiteró la disposición del gobierno regional para asistir a los sobrevivientes. La preocupación por la seguridad de los civiles en Járkov permanece elevada, delatando el impacto prolongado de los ataques sobre la cotidianidad en la región, según relató el medio de referencia.