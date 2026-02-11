Los sindicatos docentes cortan 7 vías catalanas durante la jornada de huelga del colectivo

Los sindicatos docentes han indicado que durante la manifestación en la C-55 en Manresa (Barcelona) se produjo una intervención policial por parte de los Mossos d’Esquadra, según recogió Europa Press. La protesta tenía como foco principal la exigencia de mejoras salariales y laborales en el sector educativo catalán y se inscribe en una jornada de huelga convocada para el miércoles. El Servei Català de Trànsit (SCT) reportó que los cortes de rutas alcanzaron zonas clave de Barcelona, Girona y Tarragona, lo que impactó en la movilidad de miles de personas a lo largo del día.

Según detalló el Servei Català de Trànsit en un comunicado, los bloqueos comenzaron por la Ronda Litoral de Barcelona, a la altura de la salida 22, cerca de la Vila Olímpica, donde se interrumpió el tráfico en ambos sentidos. Esta acción derivó en notables retenciones y redireccionamiento de vehículos en uno de los principales accesos a la ciudad. Posteriormente, se extendieron los cortes hacia otros puntos estratégicos de la red vial catalana, como la C-32 a su paso por Mataró, la C-55 en Manresa, la N-II en Vilamalla (Girona), y la C-25 y la C-17 en Gurb, también en la provincia de Barcelona. En Tarragona, se bloqueó la C-37 a la altura de Valls, lo cual afectó el flujo habitual entre estas localidades.

El SCT puntualizó que la jornada de protesta registrada en estas siete arterias viales se llevó a cabo en el contexto de una movilización sindical para exigir condiciones laborales justas, recuperación del poder adquisitivo y ampliación de las plantillas docentes. De acuerdo con Europa Press, las organizaciones sindicales, entre ellas Ustec·Stes, sostienen que la reducción de la ratio de alumnado por aula y el aumento de personal son demandas urgentes tras años de recortes y sobrecarga laboral. La protesta se enmarca dentro de la negociación por la mejora de los salarios y la reclamación de incremento presupuestario para la educación pública catalana.

Además del corte en la C-55 de Manresa, los representantes sindicales señalaron que la carga policial allí se produjo cuando los manifestantes intentaron prolongar la interrupción del tráfico. Europa Press citó declaraciones de portavoces de Ustec·Stes que confirmaron la actuación de los cuerpos policiales para desalojar el espacio ocupado por los manifestantes. Los sindicatos recalcaron la importancia de su presencia en las calles para visibilizar las dificultades que afronta el sector y advirtieron sobre el riesgo de perder derechos laborales conquistados en años anteriores.

El Servei Català de Trànsit subrayó que las incidencias afectaron tanto a los vehículos particulares como al transporte público, obligando a establecer rutas alternativas y retrasando el desplazamiento de los ciudadanos durante horas. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar las zonas bloqueadas y emplear vías secundarias cuando fuera posible. El SCT actualizó periódicamente el estado de la circulación a través de sus canales oficiales y en coordinación con los servicios de emergencia.

Las movilizaciones forman parte de un calendario de acciones impulsado por varios sindicatos de docentes, que incluyen Ustec·Stes, para reclamar la restitución de derechos laborales, señalar la necesidad de reducir la temporalidad y demandar recursos para el mantenimiento de las infraestructuras educativas. Europa Press explicó que los docentes consideran insuficientes las propuestas hasta ahora lanzadas por la administración y exigen un mayor compromiso por parte del Gobierno catalán.

Diferentes colectivos se sumaron a la protesta tanto en las grandes ciudades como en zonas periurbanas, consolidando una jornada de huelga con repercusión regional. Según los datos recopilados por el SCT y citados por Europa Press, la dimensión de los cortes responde a la identificación de puntos estratégicos que una vez obstruidos complican el tránsito habitual en la red de carreteras principal de Cataluña.

Los sindicatos advierten que, si no obtienen respuestas satisfactorias a sus demandas, existe la posibilidad de convocar futuras huelgas y nuevas acciones en los próximos meses. Explicaron que las actuales condiciones laborales, marcadas por la sobrecarga y la falta de recursos, motivan a seguir las protestas hasta lograr cambios efectivos en la política educativa.

El Servei Català de Trànsit documentó que la actuación policial en Manresa fue principalmente para desalojar a quienes se resistieron a reabrir la circulación tras varias horas de bloqueo. Europa Press añadió que, en el resto de los cortes, la actuación transcurrió principalmente sin incidentes graves, celebrándose concentraciones pacíficas y turnos en el control de los accesos viales.

Los portavoces sindicales concluyeron que la presión que ejercen mediante estas acciones busca también que la opinión pública y los responsables políticos tomen conciencia de la situación del sistema educativo catalán. La jornada, concluyó Europa Press, constituyó una de las movilizaciones más grandes del sector en lo que va del año en Cataluña, congregando tanto a personal docente como a familias y ciudadanos que comparten la preocupación por el futuro de la educación pública.