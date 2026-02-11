Agencias

La inflación de Cuba desciende en enero y se sitúa en el 12,52% interanual en plena crisis energética

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Cuba se situó en el 12,52% interanual en enero de 2026, lo que supone un descenso frente al 14,07% registrado en diciembre en un contexto marcado por la falta de combustible en el país.

Solo en el primer mes del ejercicio, la inflación aumentó un 0,88% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI).

Por divisiones, el grupo de bebidas alcohólicas y tabaco lideró las subidas interanuales con un alza del 69,82%, seguido de restaurantes y hoteles (+21,46%), educación (+17,22%) y servicios de la vivienda (+14,47%).

Los menores repuntes se registraron en el ámbito de las comunicaciones (+0,46%), salud (1,21%), transporte (+5,24%) y recreación y cultura (+6,02%).

Si se desglosan los datos por divisiones de consumo, los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntaron en un mes un 70,34%, los restaurantes y hoteles un 14,30% y los bienes y servicios diversos un 4,01%.

El país se enfrenta a una crisis económica empeorada en el último mes por la escasez de combustible, una medida impuesta desde Estados Unidos tras cortar el suministro de crudo venezolano hacia la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, avanzó hace una semana la preparación de un paquete de medidas destinadas a enfrentar el "desabastecimiento agudo de combustible".

