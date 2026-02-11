Agencias

FundéuRAE: "pixelar", mejor que "pixelear" o "pixelizar"

Madrid, 11 feb (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el verbo “pixelar”, mejor que “pixelear” y “pixelizar”, es el recomendable para aludir a la acción de modificar una imagen mostrando los píxeles que la forman.

Es posible encontrar estas palabras en los medios de comunicación: “La función para pixelear imágenes en WhatsApp ha comenzado a llegar a los usuarios”, “Una cinta ambientada completamente en el mundo pixeleado” o “Pixelizar una imagen es uno de los métodos más comunes para ocultar la identidad de alguien”.

A partir del término “píxel” (o “pixel”), se ha formado el verbo “pixelar”, que es, según el diccionario académico, ‘alterar una imagen, haciendo que se vea en píxeles grandes poco nítidos’. De acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, esta opción es la preferible a otras como “pixelear” o “pixelizar”, que, aunque están bien formadas, gozan de menos uso. Se aplica lo mismo para los derivados como “pixelado”, mejor que “pixeleado” o “pixelizado”.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores, lo más apropiado habría sido escribir “La función para pixelar imágenes en WhatsApp ha comenzado a llegar a los usuarios”, “Una cinta ambientada completamente en el mundo pixelado” y “Pixelar una imagen es uno de los métodos más comunes para ocultar la identidad de alguien”.

