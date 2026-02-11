Agencias

Erdogan nombra ministro de Justicia al fiscal de Estambul, responsable de la detención del alcalde Imamoglu

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha nombrado este miércoles al fiscal de Estambul, Akin Gürlek, como nuevo ministro de Justicia, y al gobernador de Erzurum, en el este del país, Mustafá Ciftci, nuevo titular de Interior.

Gürlek, que ya ha trabajado en la cartera como viceministro en junio de 2022 antes de ser nombrado fiscal general de Estambul dos años después, sustituye así a Yilmaz Tunc, después de que este haya presentado su renuncia al cargo.

Como fiscal de la citada localidad, emitió una orden de arresto contra el alcalde, Ekrem Imamoglu, del opositor CHP, en marzo de 2025, una medida ampliamente denunciada por su supuesta motivación política y que desencadenó enormes movilizaciones ciudadanas.

Cifti, por su parte, reemplaza a Ali Yerlikaya, que también ha dimitido según recoge el boletín oficial. Gobernador de Erzurum desde agosto de 2023, ha ejercido el mismo cargo en la provincia de Corum, en el norte de Turquía, durante los cinco años anteriores, y ha trabajado en distintas secciones de la Administración Pública, especialmente en el Ministerio del Interior, llengando a ser asesor del presidente Erdogan en la Asamblea Nacional turca.

EuropaPress

