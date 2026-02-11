El mercado laboral estadounidense crea 130.000 empleos en enero y la tasa de paro baja al 4,3%

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de empleados a tiempo parcial por razones económicas disminuyó en 453.000 personas en enero, alcanzando un total de 4,888 millones. Esta caída en los empleados que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria se presenta junto con el anuncio de la creación de 130.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en ese mes y una reducción en la tasa de desempleo, de acuerdo con la información publicada el miércoles por el organismo oficial.

Según detalló el Departamento de Trabajo, en enero la economía estadounidense generó 130.000 empleos no agrícolas, una cifra significativamente superior a los 48.000 empleos creados en diciembre, lo que muestra una aceleración en la generación de puestos de trabajo. El informe también señaló que la tasa de paro descendió al 4,3%, una décima menos que la registrada un mes antes. En comparación anual, la cifra representa un aumento de tres décimas.

De acuerdo con lo consignado en el informe oficial, el mes de enero cerró con un total de 7,362 millones de desempleados, frente a los 7,503 millones que se contaban en diciembre. Entre los desempleados, 1,835 millones corresponden a personas consideradas de larga duración, es decir, sin trabajo durante al menos 27 semanas. Este segmento equivale al 24,9% del total de desocupados registrados en el periodo.

El Departamento de Trabajo también introdujo ajustes en las cifras previas: la lectura de noviembre fue corregida a la baja, pasando de 56.000 a 41.000 empleos creados, mientras que la cifra de diciembre se revisó de 50.000 a 48.000. Así, el saldo neto de estos ajustes implica la eliminación de 17.000 puestos de trabajo respecto a los datos informados anteriormente, según los datos del organismo estadounidense.

El análisis de la tasa de participación de la fuerza laboral mostró que en enero este indicador subió una décima hasta situarse en el 62,5%. Esta tasa, que representa el porcentaje de personas en edad laboral que están empleadas o buscando empleo respecto al total de la población apta para trabajar, refleja un ligero incremento en la cantidad de personas activas dentro del mercado laboral.

El informe del Departamento de Trabajo recogió también que quienes trabajan a tiempo parcial por motivos económicos sumaron 4,888 millones en enero, después de una reducción de 453.000 respecto al mes anterior. Este grupo está compuesto por personas que desean y están disponibles para trabajar a tiempo completo, pero sólo han podido encontrar empleo a tiempo parcial o ven reducidas sus horas de trabajo por circunstancias económicas.

En el resumen del panorama laboral, el primer mes del año mostró una mayor creación de empleo respecto al cierre de 2023, aunque los ajustes a la baja en los meses anteriores resultaron en la desaparición de parte de los puestos de trabajo previamente contabilizados. Por otro lado, la tasa de paro experimentó una leve reducción mensual, aunque se mantiene por encima del nivel registrado hace un año. Además, una cuarta parte de los desempleados permanece en esa situación durante más de seis meses, según recogió el Departamento de Trabajo.

Este conjunto de datos estadísticos, divulgado oficialmente por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, refleja tanto movimientos positivos en la generación de empleo como ajustes y desafíos persistentes, como la presencia de altos niveles de desempleo de larga duración y los cambios en la contratación a tiempo parcial debidos a factores económicos.