Kim reitera su apuesta por la fuerza nuclear y una defensa norcoreana suprema en plenario

Seúl, 23 jun (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó el desarrollo de fuerzas nucleares y capacidades de defensa que aspiren a superar "al mundo", en una sesión clave en la que también ordenó acelerar la construcción de un crucero lanzamisiles, completar la fortificación de la frontera sur y levantar nuevas bases navales.

"Kim Jong-un ordenó seguir aumentando sin interrupción los poderosos activos de defensa nacional, de manera exhaustiva y propia, y con el objetivo de alcanzar un nivel capaz de superar al mundo", informó este martes la agencia estatal KCNA sobre los resultados de la Segunda Reunión Plenaria del 9º Comité Central del Partido de los Trabajadores, celebrada entre el sábado y el lunes.

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En la reunión se reconoció que expandir y fortalecer progresivamente las fuerzas nucleares, y ejercer plenamente la posición de Estado poseedor de armas nucleares, es la mejor manera de afrontar "la impredecible situación militar y política internacional, que se complica de múltiples maneras", dijo la KCNA.

Kim pidió además acelerar la construcción de un "crucero estratégico lanzamisiles de 10.000 toneladas", proyecto aprobado el 4 de abril, según la agencia norcoreana.

El líder norcoreano también subrayó la necesidad de completar "cualitativamente" los trabajos de fortificación de la frontera sur y construir nuevas bases para flotas navales.

En política exterior, Kim volvió a definir a Corea del Sur como el "Estado más hostil". También acusó a Seúl y Washington de agravar la tensión con maniobras militares y sesiones del Grupo Consultivo Nuclear (GCN).

Seúl y Washington reincorporaron la desnuclearización de Corea del Norte al informe de la última reunión del NCG, el 12 de junio, después de que el comunicado de la sesión del año pasado omitiera por primera vez menciones al régimen norcoreano y su desarme.

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El discurso de Kim también incluyó críticas a Japón, al que acusó de convertirse en un "Estado de guerra", y menciones a un supuesto "neonazismo ucraniano" en medio del conflicto entre Kiev y Moscú, que ha contado con el apoyo de soldados norcoreanos.

Aunque el informe de KCNA no menciona expresamente a China, Kim llamó a "fortalecer el frente aliado con las fuerzas antiimperialistas e independientes", después de que el presidente chino, Xi Jinping, planteara este mes durante su visita a Pionyang ampliar los intercambios con Corea del Norte en asuntos militares. EFE

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