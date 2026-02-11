El Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón se disputará el 26 de septiembre

Después de atender a las sugerencias de los corredores en años previos, la organización del Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón ha decidido modificar parte del recorrido para la edición número 41, manteniendo en la ruta sus principales referentes históricos. Esta información, reportada por los organizadores mediante un comunicado, también adelanta que los participantes volverán a cruzar lugares emblemáticos de la ciudad, como la Alameda de Cervantes, la Plaza Mayor, el río Duero y edificios históricos como la iglesia de Santo Domingo, San Juan de Rabanera, el Palacio de los Condes de Gómara y la Ermita de San Saturio. La cita deportiva tiene como fecha el 26 de septiembre.

De acuerdo con lo publicado, las inscripciones para el Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón ya se encuentran habilitadas a través de la página web oficial del evento. El precio inicial para los 100 primeros inscritos en la prueba principal será de 20,60 euros. Además, se abre la posibilidad de participar en la Carrera 5K Fermín Cacho Caja Rural, la cual también ofrece un coste preferente de 12,60 euros para los primeros 100 participantes registrados, según detallaron los organizadores.

El medio maratón forma parte de una jornada deportiva que incluye propuestas para corredores de diferentes edades y capacidades. Tal como detalló el comunicado, la programación incorpora la Carrera Joven IN, destinada a atletas infantiles y juveniles, que tendrá lugar la mañana del mismo 26 de septiembre. Las inscripciones para esta prueba también están disponibles y presentan un coste de 8,30 euros. Dichas carreras infantiles están segmentadas en seis categorías, contemplando a participantes nacidos entre 2013 y 2025.

Los organizadores precisaron que las modificaciones en el recorrido responden al objetivo de favorecer un trazado más accesible y agradable para los corredores, dando prioridad a la seguridad y a la comodidad de quienes compiten. Según explicaron, la lista de puntos icónicos que atravesará el medio maratón permite a los deportistas recorrer enclaves históricos de Soria, afianzando el vínculo de la prueba con el patrimonio urbano.

El Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón, que llega en 2024 a su edición número 41, mantiene su política de precios escalonados, incentivando las inscripciones tempranas, tanto en la distancia principal como en el 5K. El evento, detalló la organización, representa un punto de encuentro para corredores experimentados, aficionados y jóvenes que deseen integrarse a la ‘fiesta’ del deporte popular soriano.

La cita se ha consolidado, según el equipo organizador, como una de las pruebas con mayor arraigo entre los circuitos deportivos de Castilla y León, con una propuesta que integra actividad física, difusión del patrimonio local y la promoción del deporte en las nuevas generaciones. Además, la oportunidad de correr a través de puntos históricos contribuye al distintivo social y turístico de la competición.

En la comunicación oficial se confirmó el compromiso de los organizadores con la mejora continua del evento. Según consignó el comunicado, la decisión de revisar el recorrido se ha basado en el diálogo directo con los participantes de ediciones anteriores y en el análisis de sus valoraciones, adaptando la propuesta a las expectativas recogidas. Se aseguró que todos los interesados en participar pueden consultar detalles logísticos, bases generales y realizar su inscripción en el sitio web del Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón.