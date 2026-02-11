Agencias

Daniel Milagros acaba vigesimoséptimo en los 1.000 metros del patinaje de velocidad sobre hielo

El español Daniel Milagros ha acabado vigesimoséptimo este miércoles en la prueba de los 1.000 metros del patinaje de velocidad sobre hielo durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

En este evento con final directa y en pura lucha frente al cronómetro, Milagros compitió pronto en el Milano Ice Park, en concreto en la segunda pareja que apareció sobre la pista. Así, empezando por la calle exterior del recinto ovalado, el patinador pamplonica cruzó la meta en 1:11.25.

Ese tiempo le valió para ocupar la posición 27 de los 29 competidores. La medalla de oro fue para el estadounidense Jordan Stolz con un registro de 1:06.28, nuevo récord olímpico; el neerlandés Jenning de Boo se colgó la plata (1:06.78) y el chino Zhongyan Ning se llevó el bronce (1:07.34).

