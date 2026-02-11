Brasil presenta la modernización de los 11 aeropuertos que gestiona Aena, con financiación de 926 millones

El Aeropuerto de Congonhas en São Paulo recibirá la mayor inversión dentro de un ambicioso proyecto de modernización que impulsa Brasil, con la ampliación de su terminal de pasajeros y la duplicación de su superficie de 40.000 a 105.000 metros cuadrados, además de una mejora significativa en su zona comercial y en las plataformas para aeronaves. Según informó el Gobierno brasileño en un comunicado, se espera que este aeropuerto incremente su capacidad y mejore su infraestructura, en el marco de la modernización de los once aeropuertos gestionados por Aena en el país, apoyada con una financiación que supera los 5.700 millones de reales brasileños (926,4 millones de euros).

El acto oficial de presentación del proyecto contó con la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente de Aena Brasil, Santiago Yus, según detalló el medio. Tal como publicó el Gobierno de Brasil y consignaron diversos medios, la financiación proviene de un acuerdo reciente entre Aena y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), en colaboración con Banco Santander. La estructura financiera contempla la emisión de debentures por 5.300 millones de reales (861,4 millones de euros), de los cuales 4.240 millones (689 millones de euros) han sido suscritos por el BNDES y el resto corresponde a Banco Santander. Además, el BNDES otorgó una línea de crédito Finem por 400 millones de reales (65 millones de euros).

El plan se integra en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que promueve el gobierno brasileño, y tiene previsto facilitar inversiones totales que podrían alcanzar los 9.200 millones de reales (1.495 millones de euros). El medio informó que el presidente Lula da Silva expresó en redes sociales que la inyección de fondos permitirá aumentar la capacidad aeroportuaria, mejorar el bienestar de los pasajeros y generar empleo tanto directo como indirecto.

La modernización de Congonhas prevé la ampliación del número de pasarelas de embarque, que pasarán de doce a diecinueve, además de una mayor superficie dedicada a zonas comerciales, que superará los 20.000 metros cuadrados. Las obras en este aeropuerto ya han avanzado un 29,60%, y la fecha límite de finalización está proyectada para junio de 2028. Según reportó la fuente oficial, otros aeropuertos incluidos en el proyecto son Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros. Altamira, Ponta Porã y Corumbá presentan avances superiores al 65%: 70,48%, 79,61% y 67,10%, respectivamente.

En conjunto, estos once aeropuertos operados por Aena gestionan unos 29 millones de pasajeros anuales. El objetivo tras la finalización de las mejoras es superar los 40 millones de usuarios al año, detalló el Gobierno brasileño, subrayando el incremento previsto en la capacidad de atención y la infraestructura disponible.

Durante el proceso de ejecución de las obras, se estima la creación de aproximadamente 2.800 empleos directos e indirectos. Posteriormente, una vez terminadas las reformas, se generarán más de 700 puestos permanentes asociados a la operación aeroportuaria modernizada, según consignó el comunicado oficial replicado por distintos medios.

El Gobierno de Brasil también puso el foco en la posibilidad de que Aena refinancie la deuda generada bajo condiciones “potencialmente mejores” al concluir el proyecto. “Este mecanismo, si bien permite una posible reducción del coste de la deuda, elimina por completo el riesgo de refinanciación y garantiza la financiación a largo plazo del proyecto, en beneficio del proyecto, los usuarios y los inversores”, explicó la administración brasileña en el comunicado recogido por los medios.

Adicionalmente, el medio indicó que fuera del paquete principal de modernización de los once aeropuertos, Aena gestiona en Brasil otros terminales aéreos ubicados en Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte y Campina Grande, que igualmente recibieron respaldo financiero del BNDES por un importe de 1.040 millones de reales (169 millones de euros).

La serie de inversiones se presenta como una apuesta gubernamental para transformar la infraestructura aeroportuaria del país, facilitando un aumento significativo en el volumen de pasajeros atendidos y modernizando instalaciones clave para el transporte aéreo nacional e internacional. Según distintas publicaciones que citaron al Gobierno brasileño y a los involucrados en el evento de presentación, el proyecto refleja una coordinación estrecha entre el sector público, la banca de desarrollo y entidades privadas para sostener la ampliación y mejora de los aeropuertos de Brasil en los próximos años.