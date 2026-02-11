Brasil presenta el plan de modernización de los 11 aeropuertos que gestiona Aena, con una financiación de 926 millones

La modernización del Aeropuerto de Congonhas en São Paulo incorpora la construcción de una nueva terminal de pasajeros, que incrementará su superficie desde los 40.000 metros cuadrados actuales hasta alcanzar los 105.000 metros cuadrados. Según informó el medio, el Gobierno de Brasil indicó que el plan incluye la ampliación de la plataforma de aeronaves, un crecimiento en el número de pasarelas de embarque de 12 a 19 y una zona comercial renovada, que irá más allá de los 20.000 metros cuadrados. Esta terminal constituye uno de los focos principales del plan de expansión presentado para los 11 aeropuertos brasileños gestionados por Aena, respaldado por la financiación de bancos locales.

De acuerdo con el texto publicado por el medio, la inversión total para transformar estos aeropuertos suma 5.700 millones de reales brasileños, equivalentes a 926,4 millones de euros. El plan fue presentado oficialmente el miércoles, con la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente de Aena Brasil, Santiago Yus. El Gobierno informó que la financiación se concretó tras el acuerdo entre Aena, el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y Banco Santander. El anuncio se enmarca dentro del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que busca impulsar obras de infraestructura a gran escala en el país.

Según consignó el medio, parte significativa de la financiación se estructura mediante la emisión de “debentures” por 5.300 millones de reales (861,4 millones de euros). BNDES suscribió 4.240 millones (689 millones de euros) y el resto provino del Banco Santander. Además, el BNDES proporcionó una línea de crédito Finem por 400 millones de reales (65 millones de euros). El Gobierno detalló que este apoyo financiero permitirá movilizar inversiones adicionales, llevando el total comprometido en modernización aeroportuaria a 9.200 millones de reales (1.495 millones de euros).

El comunicado oficial del Gobierno de Brasil remarcó que las obras en el aeropuerto de Congonhas ya presentan un avance del 29,60%, con una fecha límite de conclusión fijada para junio de 2028. Aparte de Congonhas, Aena también enfoca recursos e intervenciones en las instalaciones aeroportuarias de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros, registrando algunos de estos aeropuertos un progreso relevante: Altamira muestra un avance del 70,48%, Ponta Porã del 79,61% y Corumbá del 67,10%, según reportó el medio.

Actualmente, los 11 aeropuertos gestionados por Aena en Brasil atienden aproximadamente a 29 millones de pasajeros al año. El plan presentado por las autoridades y el operador español busca elevar la capacidad operativa, llegando a superar los 40 millones de pasajeros anuales tras la modernización y expansión. El presidente Lula da Silva destacó a través de redes sociales que la inversión asegurará mayor capacidad, comodidad para los viajeros y creación de empleos, según señaló el medio citado.

Durante el periodo en que se ejecuten las obras en los 11 aeropuertos, se prevé la generación de alrededor de 2.800 empleos, tanto directos como indirectos. Finalizadas las intervenciones, el Gobierno calcula la creación de más de 700 nuevos puestos de trabajo vinculados a la operación ampliada de estas terminales, informó el medio.

El Gobierno brasileño subrayó, según publicó la fuente, que una vez que las obras concluyan, Aena tendrá la posibilidad de refinanciar la deuda obtenida para el proyecto bajo condiciones “potencialmente mejores”. Las autoridades explicaron que la estructura financiera diseñada elimina el riesgo de refinanciación y garantiza los fondos a largo plazo, lo que beneficia tanto al proyecto como a los usuarios y a los inversores.

Además de los 11 aeropuertos que forman parte de este plan de modernización, Aena también administra otros terminales regionales en el territorio brasileño. Entre estos figuran los aeropuertos de Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte y Campina Grande, que ya recibieron en el pasado el respaldo del BNDES por 1.040 millones de reales (169 millones de euros), según se detalla en el comunicado difundido por el gobierno del país y citado por el medio.

El medio destacó que la intervención en los aeropuertos responde tanto a la búsqueda de soluciones para atender el crecimiento del tráfico aéreo en Brasil como a principios de mejora de experiencia para los viajeros, que verán renovadas las instalaciones, ampliados los espacios y modernizadas las áreas comerciales y operativas. Las obras, vinculadas al nuevo PAC, se inscriben en la estrategia oficial para potenciar la infraestructura nacional y dinamizar el mercado laboral a través del sector aeroportuario.